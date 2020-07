De fleste har nok set de ikoniske billeder af kong Christian X, der har en lille pige siddende sammen med sig på sin hest, mens han ridder over den gamle grænse ved Frederikshøj for at markere Sønderjyllands genforening med Danmark.

De færreste kan nok huske, hvordan det egentlig gik for sig, at pigen ganske tilfældigt endte med at sidde hos ham.

I anledning af at det fredag er præcist 100 år siden, at Christian X på sin hvide hest red over den gamle grænse, har det danske Kongehus genfortalt historien på sin Instagram-profil, hvor man har delt et billede af kongen og pigen på hesten.

Pigen, der på det tidspunkt var ni år, hed Johanne Martine Braren.