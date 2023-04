Fredag besøgte prins William og prinsesse Kate byen Aberfan i Wales.

Her var de for at mindes ofrene for den tragiske mineulykke, der ramte byen i 1966 og som kostede 144 mennesker i livet. Heriblandt 116 børn.

Det er dog en anden og markant mere munter begivenhed fra besøget, som er løbet med overskrifterne. For da prinsesse Kate hilste på borgerne, stødte hun også ind i en meget, meget ung 'tasketyv'.

Prinsesse Kate trykkede hænder, men det var ikke hendes hånd, som kun 1-årige Daniel havde øje for. Det var tværtimod den sorte håndtaske, som hang fra prinsessens arm. Med mere charme end fingerfærdighed fik han tiltusket sig byttet, til store smil fra både sin mor og prinsesse Kate.

Og når først man har scoret gevinsten, er det med at holde fast. Det lod i hvert fald til at være devisen fra 1-årige Daniel, som absolut ikke var interesseret i at følge sin mors formaning om at aflevere den tilbage.

Prinsesse Kate, der selv er mor til tre børn, udviste dog en god gang forælderdiplomati og foreslog, at babyen kunne holde fast i tasken, mens hun fortsatte med at hilse på de resterende borgere. Den løsning lod 1-årige Daniel til at være god tilfreds med, og som det kan ses på videoen, viftede han tilfreds med sit midlertidige royale bytte.

»Jeg tror, hun sympatiserede med, hvor svært det kan være med børn,« lyder det fra Lucy, der er mor til Daniel, til ITV.

»Hun (prinsesse Kate, red.) sagde: 'Lad ham bare lege med den, så kommer jeg tilbage og henter den', som om hun var enhver anden person på gaden. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Men det er typisk ham. Han er lidt af en hvirvelvind, så jeg havde ikke forventet andet.«