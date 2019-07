Roskilde Festivalens tredje dag bød blandt andet på et politisk budskab og bare bryster.

Lars von Triers datter, Selma Judtih, gav mandag eftermiddag koncert på Countdown-scenen ved årets Roskilde Festival. Og her gav hun formentlig det fremmødte publikum mere, end hvad de havde regnet med.

Det var mod slutningen af koncenten ved Selma Judiths to sidste numre, 'Colder' og Kind of Lonely', at piben fik en anden lyd.

Først rettede hun en kritik af landets politikere, inden hun spillede nummeret 'Colder'.

Sammen med sit band gav Selma Judith de fremmødte ved Countdown-scenen en vild oplelvelse. Vis mere Sammen med sit band gav Selma Judith de fremmødte ved Countdown-scenen en vild oplelvelse.

»Den her har vi udgivet, fordi politikerne er nogle fuckhoveder. Mest de forhenværende, men man skal fortsat forholde sig kritisk,« sagde hun ganske kort uden en nærmere præcisering.

Sangen handler dog om, at man ikke skal glemme dem, der 'fryser' i vores verden - altså de udsatte eller svage i samfundet, må man antage.

Derfor må vi ikke føle os for 'varme' i tilværelsen, fordi verdenen i virkeligheden er kold og trist, har Selma Judith tidligere udtalt.

Efterfølgende tog koncerten fart. Inden fremførelsen af nummeret 'Kind of Lonely' tog hun sin undertrøje op ad bukserne, lod stropperne falde og tog sin undertrøje af.

Selma Judith spillede flere numre med sin obligatoriske harpe. Vis mere Selma Judith spillede flere numre med sin obligatoriske harpe.

Selma Judith langede nemlig gevaldigt ud efter det syn, som der er på kvindelige brystvorter i dagens samfund. Blandt andet på grund af det faktum, at kvindelige brystvorter ikke er tilladte på eksempelvis Instagram eller Facebook, hvorfor Selma Judith netop skrev sangen 'Kind of Lonely'.

Derfor valgte hun at optræde topløs i bare bryster i protest under koncertens sidste nummer.

»På et tidspunkt blev mit albumcover censureret på Facebook, fordi jeg viste nipples. Fuck censur. Nu skal vi have nipples,« sagde Selma Judith, mens publikum tydeligvis var med hende, hvilket de mange hujen og høje begejstringsråb viste.

Den store begejstring var da heller ikke så underligt. Det ville formentlig ikke undre nogen, hvis publikum lige havde været vidne til Roskilde Festivalens hidtil vildeste koncertafslutning.