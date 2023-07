Fredag aften var Blur det helt store hovednavn på Roskilde Festival.

Det levede 90er-britpopkvarteten i den grad op til, og særligt ét øjeblik under koncerten fik publikum til at juble i vildensky – og en ung fan til at tudbrøle.

For mens forsangeren Damon Albarn var nede og kysse de forreste rækker af publikum, ser han pludselig noget:

En studenterhue på hovedet af en ung, blond fan, der hastigt og gladeligt afgiver sin nyvundne hovedbeklædning til sit store idol.

Damon Albarn iført en ung fans studenterhue på Orange Scene til Roskilde Festival 2023. Foto: Lykke Buhl Vis mere Damon Albarn iført en ung fans studenterhue på Orange Scene til Roskilde Festival 2023. Foto: Lykke Buhl

»I'm a Danish student! (Jeg er en dansk student, red.)« jokede Blur-forsangeren, mens han sang videre med den røde hue på hovedet.

Da Damon Albarn så nedsænkede sig over sit publikum igen efter nummeret, røg huen dog af i menneskehavet.

Men historien har en lykkelig slutning.

For til afslutningsnummeret på Blurs Orange Scene-koncert kunne storskærmene pludselig vise den unge fan fra tidligere.

Nu blot tudbrølende over oplevelsen, tydeligt berørt over at være kommet så tæt på sine idoler – og med sin røde studenterhue tilbage på hovedet.