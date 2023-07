Man skal ikke have gået mange minutter rundt på Roskilde Festival for at have spottet årets helt store trend:

Fodboldtrøjen.

Den kommer i mange former og farver og hold, men uagtet er det ikke nogen trend, der falder i god jord hos den kreative modedirektør Uffe Buchard.

»Jeg har set det meget, men det betyder ikke, jeg er enig i, at det er en god trend,« siger Uffe Buchard, da B.T. spørger ham ind til trenden under årets Roskilde Festival.

»Der er bare noget med sportstøj og de tekstiler, det nogle gange er lavet af, som jeg personligt ikke synes overhovedet er specielt seksuelt befordrende. Det er ikke så æstetisk,« forklarer modeeksperten.

B.T. møder Uffe Buchard til Røde Kors-arrangement lørdag under årets Roskilde Festival. Foto: Lykke Buhl. Vis mere B.T. møder Uffe Buchard til Røde Kors-arrangement lørdag under årets Roskilde Festival. Foto: Lykke Buhl.

For selvom det svedtransporterende materiale kan være ganske praktisk, så er der altså flere ting i vejen med fodboldtrøjer, hvis man spørger Uffe Buchard.

»Fittet på en fodboldtrøje er ikke særligt godt. Det er meget lige op og ned, ærmerne er lige lidt for lange, så de piberensere, der falder ud af ærmet, selv hvis de buler lidt op, så har trøjen det med at dække bulen.«

På de større modescener, end hvad Roskilde Festival kan bryste sig af at være, peger tendenserne også i den modsatte retning af en praktisk fodboldtrøje.

»Så jeg vil meget hellere anbefale en tank top, hvor man også ser skuldrene, hvis man skal være lidt sexet. For dét er det nye! Mænd, der også tænker i at se sexede ud – det så man til herremodeugerne i Milano og Paris, der lige har været,« forklarer Uffe Buchard.