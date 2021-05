Mange danskere er begyndt at vænne sig til tanken om endnu en sommer uden festivaler.

I Belgien er folkestemningen en helt anden.

Den verdensomspændende festival Tomorrowland meddeler på sin hjemmeside, at planerne om at afholde sommerens festival ser lyse ud.

Det sker efter, at den belgiske regering er kommet med et realistisk forslag til, hvordan man kan afholde større festivaler i løbet af sommeren.

Revelers gather as a DJ performs at the main stage on the first day of the Tomorrowland music festival on July 19, 2019, in Boom.

Festivalen skriver, at den i de kommende dage vil konkludere, om det kan lade sig gøre at afholde den populære festival.

»Med en kombination af vacciner og hurtigtest ved indgangen tror vi på, det kan lade sig gøre at afholde årets Tomorrowland sundhedsmæssigt forsvarligt og sikkert, hvilket mange mennesker har set meget frem til. Vi vil tage enhver foranstaltning og retningslinje meget alvorligt, og vi vil anvende alle de rigtige protokoller,« lyder det på festivalens hjemmeside.

Tomorrowland er kendt for at have gæster med nationaliteter fra hele verden. Festivalen melder ikke noget om, hvorvidt i år bliver anderledes på den front.

Hvis Tomorrowland bliver afholdt, sker det efter planerne fra 29. august til 3. september.