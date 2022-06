Lyt til artiklen

Midt- og Vestsjællands Politi har de seneste to dage modtaget to anmeldelser om sædelighedsforbrydelser på Roskilde Festival.

Det fortæller politikredsen til B.T.

Mandag kl. 01.00 modtog politiet en anmeldelse om en mulig sædelighedssag mod en 16-årig pige i en lejr på festivalen.

Episoden havde ifølge pigen fundet sted lørdag nat, hvor hun i forbindelse med en fest i en lejr oplyste, at hun var blevet krænket i et telt af en mand, hun havde mødt til festen.

Politiet har siden anmeldelsen undersøgt sagen og afhørt pigen. Sagen efterforskes fortsat, og politiet forsøger at identificere manden.

Tirsdag morgen kl. 05.03 henvendte en 23-årig kvinde fra Norge sig til personalet på festivalen, hvor hun anmeldte, at hun havde været udsat for en sædelighedsforbrydelse af en mand, som hun havde mødt på festivalen.

Hun var gået med manden ind i hans telt, hvor krænkelsen ifølge kvinden fandt sted.

Politiet undersøger nu sagen for at belyse omstændighederne omkring episoden og at forsøge at identificere manden.