Tårerne strømmede allerede ned ad Thea Faldborg Liversages kinder, inden koncerten med den amerikanske sanger Janelle Monáe gik i gang på Orange under lørdagens Roskilde Festival.

Men det blev endnu vildere, da hendes store idol hev hende op på scenen.

Oplevelsen var så voldsom for 20-årige Thea Faldborg Liversage, at hun måtte forlade festivalen før tid og tage hjem til Birkerød.

»Jeg havde flere koncerter, jeg skulle se, og jeg ville hænge ud med mine venner, men det var simpelt hen sådan en overvældende oplevelse, at jeg ikke kunne mere,« siger hun til B.T. morgenen derpå.

Thea Faldborg Liversage er 20 år og fra Birkerød.

»Jeg kunne kun sidde og græde og ringe til min storebror og fortælle det og gå ned og fortælle mine venner det.«

Lørdag sparkede Janelle Monáe gang i en gedigen popfest på Orange Scene, hvor hun især var opmærksom på sit publikum, som gang på gang blev inddraget i showet:

Fællessange, ordrer om at kramme hinanden og et overraskende besøg af superstjernen, der selv hoppede ned i menneskemængden mod koncertens slutning.

Vildest var det dog, da Janelle Monáe under sangen 'Juice' spurgte de fremmødte: 'Who's got the juice?'.

Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Så tænkte jeg: 'Det har jeg',« smiler Thea Faldborg Liversage.

På det tidspunkt anede hun dog ikke, hvad i alverden det betød. Selv om hun er kæmpestor fan af Janelle Monáe​, har hun holdt sig fra at læse setlister eller se videoer fra tidligere shows. Hun ville overraskes.

»Jeg havde glædet mig så meget, at jeg faktisk allerede græd, da jeg fik en god plads helt oppe foran, inden koncerten gik i gang. Jeg stod og skreg mine lunger ud, og tårerne strømmede ned af kinderne, da hun pludselig pegede på mig og sagde: 'You got the juice'.«

Thea Faldborg Liversage blev eskorteret op på scenen, hvor Janelle Monáes dansere tog fat i hende og spurgte, om hun var okay. Det var hun. Det var glædestårer.

Thea Faldborg Liversage får et kram, inden hun danser for tusindvis af publikummer foran Orange.

Så krammede superstjernen hende og sagde: 'You got the juice?'.

»Jeg vidste ikke helt, hvad hun ville. Og jeg ved ikke helt, hvad der skete.«

Så Thea Faldborg Liversage begyndte at danse. Vildt og voldsomt, midt på Orange Scene foran et jublende publikum.

»Det hele er meget udtværet for mig. Der var en masse mennesker på scenen, og jeg kunne ikke finde ud af, hvem der var Janelle Monáe, hendes dansere eller nogen andre. Jeg kunne ikke rigtig se noget for bare tårer og forvirring og overvældelse. Men de var så søde,« siger hun.

Den amerikanske sangerinde Janelle Monáe på Orange Scene under Roskilde Festival lørdag den 6. juli 2019. Foto: Torben Christensen

»Jeg prøvede at kigge ud på publikum på pladsen, og jeg tror, jeg har et lidt utydeligt billede af, hvordan det så ud,« smiler hun.

Efter sangen blev hun ført ud ad en bagudgang og tilbage til sin plads foran scenen.

»Men jeg var helt ødelagt og kunne slet ikke komme derned, så de måtte bære mig over hegnet.«

»Det var en helt fantastisk koncert og en fantastisk oplevelse.«