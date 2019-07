Den danske sangerinde Jada blev sidste år ramt af stress og angstanfald så hun en periode måtte sætte karrieren på standby. Fredag på årets Roskilde Festival var hun i den grad ovenpå igen.

Indrømmet man skal nok være en ung kvinde med både ringe og ben i næsen for at sætte rigtig pris på 26-årige Jadas musikalske univers.

Hun har endnu kun ét album på bagen, og selvom hendes store stemme imponerer, har hun ikke stærke melodier nok endnu til at underholde de helt brede masser.

Af den grund virkede hendes gennemgang af melankolske sange om ensomhed og ulykkelig kærlighed som lidt af en langgaber, og der gik hurtigt snak i den udenfor festivalteltet.

Jada på Roskilde. Foto: Helle Arensbak Vis mere Jada på Roskilde. Foto: Helle Arensbak

At hun halvvejs forlod scenen og overlod den til en lidt for lang og dramatisk klaversolo hjalp heller ikke på tempoet.

Men selvom koncerten som sådan ikke kommer til at skrive sig ind i historiebøgerne, vil den alligevel stå som et karrierehøjdepunkt for den hypede sangerinde, der i foråret vandt talentprisen til P3 Guld.

Jada gav alt hvad hun havde i sig. Hun var både stærk og suveræn, når hun virkelig lukkede op for stemme-sluserne og sympatisk og sårbar, når hun fortalte om sin kamp mod angst, og hvor meget det betød for hende, at så mange var dukket op.

Placeringen af koncerten på en lille scene i høj solskin tidligt på eftermiddagen efter en regnvåd torsdag, var derudover perfekt.

Der blev hygget i græsset, holdt i hånd og vugget frem og tilbage.

Det var en rigtig veninde-koncert, og Jada krydrede den med både sang fra en gynge på scenen, et par numre midt ude blandt publikum og en meget unik gæsteoptræden fra hendes mor, der kom kort ind og sagde mærkelige dyrelyde i mikrofonen.

Publikum stod tilmed klar med særlige Jada-vifter, så man rigtig kunne føle sig som en del af en klub.

Da Jada efter lidt over en times koncert takkede rørt af og spillede sit egentlige eneste hit ’Lonely’, hvor der for første gang kom rigtig gang i publikum, kunne hun sejrrigt forlade scenen.

Jada er spået en stor international karriere.

Når den kommer, kunne det være sjovt at sende hende i armene på for eksempel en Adeles sangskriver, så hun kan få lidt hits på cv’et.