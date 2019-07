I et svagt festivalprogram viste danske Scarlet Pleasure lørdag eftermiddag klassen. Nu bør Roskilde Festivalen snart give dem et bedre spilletidspunkt.

Smagsdommerne vil mene, der går for meget teenagefest og Grøn Koncert i den, men det fungerede nu alligevel som ventet fremragende, da Scarlet Pleasure 16:30 i det store Arena-telt satte gang i deres velsmurte hitmaskine.

Forsanger Emil Goll satte den store fællessang i gang med ’Good Together’, og herefter blev der danset, jublet og sunget med den næste times tid.

Scarlet Pleasure er ikke bange for at bruge alle tricksene fra pophåndbogen. Det er hvidt tøj, bar overkrop, sæbebobler, og røgkanoner blandet med alt fra reggae, Michael Jackson-vibes og store brede smil.

Roskilde Festival 2019. Danske Scarlet Pleasure på Arena Scenen under Roskilde Festival lørdag den 6. juli 2019. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen Vis mere Roskilde Festival 2019. Danske Scarlet Pleasure på Arena Scenen under Roskilde Festival lørdag den 6. juli 2019. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen

Et par nye sange afbrød festen et par gange, men ellers havde Scarlet Pleasure godt fat i deres publikum, som de fik gejlet så godt op, at der til sidst var ærgerlige suk, da sidste nummer blev annonceret.

»Otte dage i det her lort. Det er sygt. Tak fordi I holdt ud,« lød det fra Emil Goll, før han taknemmeligt sluttede af med ’Limbo’ og deres aktuelle hit ’24/7’.

Det kan godt være, at Scarlet Pleasure ikke har meget kredit på indie-kontoen, men de forstår at samle et stort dansende publikum, og det må da også betyde noget.

Scarlet Pleasure har efterhånden aftjent deres værnepligt som eftermiddagsunderholdning på Roskilde. Hvis de ikke næste gang får et spilletidspunkt efter solnedgang, skylder Roskilde en omgang.

Det kunne nemlig godt gå hen og blive rigtig rowdy.

Scarlet Pleasure fortsætter sommerturneen på Grøn Koncert, før de slutter af i Skanderborg på Smukfest - hvor de heldigvis først er sat på til at spille 21.30.