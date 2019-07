Der har været markant flere sager om vold på årets Roskilde Festival end i 2018.

Samtidig er antallet af anmeldte voldtægter rekordhøjt.

Det er Midt- og Vestsjællands Politi, som har lavet en opgørelse over antallet af anmeldelser af forskellig kriminalitet på festivalen.

Og så vidt har politiet registreret ni sager om vold. På samme tidspunkt sidste år havde festivalen kun modtaget fem anmeldelser om vold.

Sammenlagt var der 11 sager om vold på hele sidste års festival.

Når det gælder voldtægt, så er der anmeldt seks sager i år. Sidste år blev der under hele festivalen anmeldt tre sager om voldtægt.

Og ser man tilbage over de seneste år, så ser årets festival ud til at få en kedelig rekord.

Siden 2011 er det nemlig kun i 2017, hvor der er registreret lige så mange sager om voldtægt på Roskilde Festival.

Anmeldelser til politiet Anmeldelser af vold 2011 - 8

2012 - 2

2013 - 4

2014 - 6

2015 - 4

2016 - 14

2017 - 9

2018 - 11

2019 (til torsdag 4. juli) - 9 Anmeldelser af voldtægt 2011 - 3

2012 - 0

2013 - 1

2014 - 2

2015 - 1

2016 - 5

2017 - 6

2018 - 3

2019 (til torsdag 4. juli) - 6

Det år var der anmeldt seks sager om voldtægt over alle dagene. Den kedelig rekord er dermed allerede nået på årets festival.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi forklarer man stigningerne således, at der er tale om forholdsvis små udsving - selvom det procentmæssigt kan se voldsomt ud.

»På nuværrende tidspunkt ser vi ikke noget alarmerende i de her tal. Man skal tænke på, at det trods alt er så små tal, at der ikke skal meget til, før det kan ligne en stor stigning i procent.«

»Eksempelvis har vi en meget omtalt voldssag, hvor en ung mand overfaldt en kvinde. Kvindens kæreste kommer så til og overfaldt den unge mand. Selvom der reelt er tale om en sag, så bliver der oprettet to sagsnumre,« forklarer kommunikationsmedarbejder hos politiet Michael Bjerregaard.

Han fortæller dog, at politiet ser en lille, uhyggelig tendens, når det kommer til voldssager.

»Hvis man ser på de forskellige voldssager, så er der i år en lille skærpelse af, hvor alvorlige de er i forhold til sidste år,« siger Michael Bjerregaard.

Det er dog ikke kun negativ læsning, når man ser nærmere på politiets statistikker.

Når det gælder tyveri fra tasker og tyveri af tasker, så ser det ud til, at der så vidt er væsentligt færre end sidste år med henholdsvis 38 og tre mod 124 og 28.