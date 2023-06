Flere mistede deres ting, blev løbet ned eller presset ind i hegnet.

For der opstod flere potentielt farlige situationer, da åbningen af Orange Scene onsdag eftermiddag løb af stablen på Roskilde Festival.

»Vi er blevet godt gennemknust - vi har holdt hinanden godt i hænderne, så man kunne holde sig samlet,« lød det eksempelvis fra et par, B.T. snakkede med efter indløbet.

Som du også kan se i videoen øverst i artiklen, var der flere under indløbet, der væltede, blev mast eller ramt af andre eller mistede deres ting.

Og den utryghed beklager Roskilde Festival nu overfor B.T.

»Det skal selvfølgelig føles trygt og sikkert, så det er da noget, vi skal have kigget på, hvis nogen har følt sig utrygge,« siger Morten Therkildsen, der er sikkerhedschef på Roskilde Festival.

Han understreger dog, at der var trænet sikkerhedspersonale til stede på hele ruten.

Ikke mindst forsikrer festivalens sikkerhedschef, at ingen måtte på hospitalet efter onsdagens indløb.

»Vi har godt set, at der er nogle, der er faldet i deres løb og de her ting, men der er overordnet ikke kommet nogen alvorligt til skade,« forklarer Morten Therkildsen.

Overvejer digital løsning: 'Så er der ikke nogen, der bliver trampet ned'

I år var det særligt én ting, som folk løb efter.

Det var ikke bare at vinde indløbet ved at komme først ned til byggeholdet eller at sikre sig en plads forrest på den netop åbnede Orange Scene.

Det traditionsrige indløb ved åbningen af festivalpladsen betød derimod for de fleste muligheden for at sikre sig de såkaldte pitarmbånd.

Størstedelen af de mange løbere styrtede nemlig direkte mod det, der siden udviklede sig til en enorm kø for at få armbånd til at komme forrest til Kendrick Lamar-koncerten senere onsdag aften.

»Man kunne måske på internettet holde styr på, hvem der skal til hvilke koncerter, i stedet for det bliver sådan noget her, hvor man næsten har lyst til at dræbe hinanden for det,« påpegede en festivalgæst til B.T.

»Det ville være smartere, for så er der ikke nogen, der bliver skuffede eller trampet ned.«

Og netop en digital løsning har man længe overvejet hos Roskilde Festival.

»For mange mennesker er det et rigtig stort ønske, at vi lægger pitarmbåndene op digitalt, og det overvejer vi også,« forklarer sikkerhedschef Morten Therkildsen.

»Problemet er bare, at så er det ikke nødvendigvis de største fans, som giver den største energi til innerpitten, der får armbåndene. Man bliver nødt til at finde et balancepunkt i de her løsninger.«