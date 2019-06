Signe Gamborg Kristiansen‎s søn Kristian havde glædet sig så meget til sin første Roskilde Festival, at han allerede i januar klikkede biletten hjem fra festivalens hjemmeside.

Men da han lørdag aften viste sin billet for at komme ind på festivalen, fik han en uventet besked:

»Din billet er allerede brugt.«

Kristian troede ikke sine egne ører. Hvem skulle have brugt den? Den har ligget på hans mail siden januar, og han har hverken fået stjålet sin telefon eller hacket sin mail.

Så vidt han ved, altså.

Flere hundrede kilometer væk sov hans mor i Tyrkiet, men da hun vågnede søndag morgen, var det til en række opkald og sms'er.

»Jeg var ikke vågen, men heldigvis fik han fat i sin storesøster, der også have en billet til festivalen. Den gav hun ham, så han kunne komme ind i går. Men nu står hun så uden billet,« fortæller moderen i telefonen fra Tyrkiet.

Sønnen havde glædet sig til sin første Roskilde Festival.

»Han havde ligget i kø siden fredag eftermiddag, så det var da en rigtig dårlig start. Han har ellers klaret alt selv, og så står han pludselig der og kan ikke komme ind,« fortæller Signe.

Egentligt skulle storesøsteren have været på Roskilde Festival søndag, men indtil videre må hun udskyde det.

Roskilde Festival sælger deres billetter gennem Ticketmaster, og dem kan Signe og hendes søn få fat på mandag morgen.

Hun har dog ikke de store forventninger:

»Det er jo snyd for flere tusinde kroner, og det er da en virkelig træls situation. Jeg frygter det værste, for festivalen kunne ikke hjælpe ham i går, og politiet foreslog bare at lave en anmeldelse, men det får jo ikke min datter derud,« siger Signe.

Og for at gøre ondt værre, så er Roskilde Festival udsolgt.

Det kan altså meget vel ende med, at Signes datter har ofret sin plads og må droppe sin tur.

B.T. har talt med Roskilde Festivals presseafdeling, der meddeler, at der ikke er nogen tekniske problemer med scanning af billetter på festivalen.