17-årige Sarah Damtoft fik en noget hårdere start på årets Roskilde Festival, end hun lige havde regnet med. Mens hun sad i kø til festivalen med vennerne, udbrød der fredag tumult, og Sarah var tæt på at besvime.

»Det var vildt ubehageligt, og det sortnede for mine øjne,« fortæller hun til B.T.

Heldigvis var folk hurtige til at komme Sarah Damtoft til undsætning.

»Det var overhovedet ikke rart, slet ikke med så mange mennesker omkring sig. Men folk var søde til at hjælpe. Min gode veninder satte mig ned, jeg fik noget at drikke, og jeg fik en muslibar af en fremmed,« fortæller Sarah Damtoft.

Hun er langtfra den eneste, der har haft en voldsom oplevelse i køen forud for festivalen. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan også politiet blev indblandet fredag for at få styr på situationen.

17-årige Matias Sjøbeck sad ligeledes i kø med sine venner, da stemningen eskalerede.

Mange begyndt at mase, fordi flere var af det indtryk, at hegnet var væltet.

»Alle der stod bagved begyndte at mase, og alle væltede ind over hegnet. Det var ren lort,« siger Matias Sjøbeck, der havde siddet i kø siden tirsdag morgen.

»Jeg fik sår på benene, og to af mine venner skulle have sting i benet. Det var ikke helt godt,« siger Matias Sjøbeck.

Både han og Sarah Damtoft mener, Roskilde Festival kunne have gjort mere.

De opfordrer begge festivalen til at få bedre styr på køsystemet.

»De har ikke styr på en skid, og det er tredje år i streg,« lyder det fra Matias Sjøbeck.

Sarah Damtoft har selv et konkret forslag til, hvad festivalen burde gøre.

»Der må være gået noget galt i forhold til køen til øst, for der var fuldstændig kaos. De kunne have sat rækker op, som de gjorde, når man kom ind i selve køsystemet. Og de kunne også godt have delt vand ud,« siger hun.

Roskilde Festival har tidligere udtalt sig om kaosset i køen, og festivalens sikkerhedschef Morten Therkildsen opfatter ikke fredagens hændelse som tumult.

Han har til B.T. understreget, at det kan opleves som overvældende, når en større gruppe mennesker bevæger sig fra et område til et andet, som det skete fredag.

Trods den hårde start var Sarah Damtoft, efter indløbet til campingpladsen, ved godt mod.

»Nu har jeg det godt, og vi har fået et godt sted til vores telte, så jeg glæder mig til resten af ugen.«

Det samme gælder 17-årige Matias Sjøbeck.

»Det var noget værre lort i går, men vi har det fint nu,« siger han.