Når man er på festival, har de fleste formentligt mere lyst til våde varer end våde sko.

Indtil videre er det gået over al forventning på Roskilde Festival, der har været én lang, solrig fornøjelse.

Men pludselig kom det, alle festivalgæster gruer for. Mørke skyer lagde sig som en tåge over Dyrskuepladsen.

Og så kom den. Regnen. Med 200 kilometer i timen.

På trods af, at diverse vejrudsigter havde advaret festivalgængerne, var størstedelen altså uforberedte, da regnen silede ned over Roskilde.

Derfor dannede der sig store forsamlinger under samtlige pavilloner i campingområdet.

Det er dog langt fra alle, der lader sig slå ud af en smule vand, og der skal meget mere til at stoppe de glade festivalgæster fra at holde en fest.

Mens de fleste – trods alt – valgte at søge ly og flytte festen ind under pavillonerne, var der også flere, der blot festede videre under åben himmel.

Andre, der ligeledes havde været overmodige og ladet regntøjet ligge derhjemme, måtte ty til alternative metoder for at undgå at blive gennemblødt.