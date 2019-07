»Hvis bare Ross From Friends gad holde kæft, så vi kunne høre noget,« lød det fra det irske naboband, da Roskilde Festivalens dj med det mest særprægede navn fredag eftermiddag spillede højlydt op til fest.

Hvis man troede, at Ross From Friends havde noget at gøre med den populære amerikanske tv-serie, så blev man skuffet.

Der var hveken nogen Ross eller skuespilleren, der spiller ham, David Schwimmer. I stedet stod der tre mænd bag en computer og spillede elektronisk musik.

Bag det specielle navn gemmer sig en britisk producer og dj ved navn Felix Clary Weatherall og hans to bandmedlemmer.

David Schwimmer. Foto: LOIC VENANCE Vis mere David Schwimmer. Foto: LOIC VENANCE

De udgav deres debutalbum 'Family Portrait' i 2018 og har været lidt hypet i britiske medier.

Felix Clary Weatherall begyndte at kalde sig Ross From Friends i 2012. Han har fortalt, at han valgte sit navn efter, at en DVD med 'Friends' kørte på et tv i det studie han sad og lavede musik i.

Musikhjemmesiden Mixmag lavede sidste år en aprilsnar om, at skuespiller David Schwimmer skulle have sagsøgt Ross From Friends.

Se hvordan Ross From Friends tog sig ud på årets Roskilde Festival: