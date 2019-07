I et hjørne af Roskilde Festivalens enorme campingområde gemmer sig et lille åndehul, som de mange curlingbørn formentlig ville synes om.

Man går nemt lige forbi uden at vide, at det er der, men der er adgang for alle. Hvis man vil dele aftensmad og massagebriks med en pantsamler, så findes der tæt på indgang ’East’ mellem Arena-scenen og campingområdet ’L’ et særligt lounge-område.

’Refunders lounge’ står der på et skilt ved indgangen. Det er som udgangspunkt lavet til festivalens mange pantsamlere, men der er som sagt adgang for alle.

Her kan man få gratis mad (rester de andre boder) og massage, der er toiletter, sygeplejersker, bade og så er det det eneste sted på pladsen, hvor man kan få kontanter for sin pant – alle andre steder sætter de det ind på dit chip-armbånd, hvilket har medført masser af klager.

Jan Bechmann, der er frivillig teamchef for pantsystemet på årets Roskilde Festival, fortæller, at pantsamlerne, der bruger loungen især kommer fra Afrika.

»De kommer til Danmark omkring første maj og starter med at samle pant i Fælledparken i København. Så tager de Distortion og hvad der ellers er af arrangementer. For de penge køber de billet til Roskilde, og så samler de videre her.«

Han nævner som eksempel en pantsamler fra Rwanda, der for et par år siden samlede nok pant sammen på Roskilde til at kunne brødføde sin familie, der bestod af kone og seks-syv børn.

Udover afrikanerne er der også pantsamlere fra Østeuropa og hjemløse fra København.

Da B.T. besøger ’Refunders lounge’ er pantsamlerne ikke meget for at snakke, heller ikke filmes. Men de virkede til at hygge sig rigtig meget i de hyggelige omgivelser.

»Vi har pant for rigtig mange millioner kroner. Vores gæster er meget tørstige,« fortæller Jan Bechman.

Mange af pantsamlerne har ikke kreditkort. Roskilde Festival er som udgangspunkt en kontantløs festival, så for at pantsamlerne kan få udbetalt deres ’løn’, har man i loungen gjort en undtagelse og altså have en særlig udbetaling af kontanter.

Roskilde festivalen skønnede sidste år, at der var omkring 300 pantsamlere fra cirka 15 forskellige lande på festivalen – og altså at finde i den særlige lounge.