»Vi har på baggrund af anbefalingerne meget svært ved at tro, at det er realistisk at gennemføre festivaler i Danmark før sidst på sommeren.«

Roskilde Festival står med en stor bekymring.

De kan næsten ikke længere se, at det bliver muligt at afholde de fleste af sommerens festivaller - inklusiv Roskilde Festival selv. Det sker efter den seneste ekspertvurdering.

»Det vigtigste, som politikerne kan gøre nu, er at komme med en meget klar udmelding så hurtigt som muligt. Vi kan ikke vente længere. Vores branche har brug for at vide, hvor vi står, og hvilke rammer vi kan planlægge efter,« udtaler direktør for Roskilde Festival-gruppen Signe Lopdrup i en mail til B.T.

»Jeg har ud fra ekspertgruppens anbefalinger meget svært ved at tro på, at vi kan samle tusinder af mennesker på Roskilde Festival i slutningen af juni. Jeg kan ikke se nogen anden konklusion end, at der fortsat vil være restriktioner. Restriktioner som betyder, at det ikke kan lade sig gøre at afholde Roskilde Festival.«

Alt dette kommer på baggrund af den spritnye rapport, hvor ekspertudvalget nemlig fraråder store arrangementer med mere end 10.000 personer henover sommeren.

Alle store festivaler vil således ikke kunne lade sig gøre, hvis vi skal sikre, at coronaepidemien ikke eksploderer.

»Tanken om en kommende aflysning er virkelig trist, men det er efterhånden svært at se nogen anden udvej, slutter Signe Lopdrup af med.«

Det er ikke kun Roskilde Festival, som ser ud til at blive ramt, det er derimod også festvaller som Northside og Tinderbox. Smukfest finder først sted i sensommeren og, der kan derfor nås at lave om på restriktioner og vurderinger.

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er konklusionen, men en ekspertvurdering, herefter skal det til forhandling i Folketinget.

