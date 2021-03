Det er stadig uvist, om de store danske festivaler bliver en realitet i 2021.

Men nu har Roskilde Festival umiddelbart lagt en plan for, hvordan de forventer, festivalen kommer til at foregå, og festivalen varsler kun få mulige coronarelaterede begrænsninger.

Det skriver mediet Kulturmonitor på baggrund af et spørgeskema, som B.T. har set.

Et spørgeskema, som festivalen har sendt ud, og som blandt andet beskriver planen for 50-års jubilæet (i år) for Roskilde Festival.

(ARKIV) Bomba Estereo med Liliana Saumet på Orange Scene på Roskilde Festival 30. juni 2016. Udviklingen af et coronapas går nu i gang, og det vil kunne bekræfte, at man er vaccineret. Støtteparti er bekymret for, om folk bliver presset til vaccination. Det skriver Ritzau 3. februar 2021. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix) Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere (ARKIV) Bomba Estereo med Liliana Saumet på Orange Scene på Roskilde Festival 30. juni 2016. Udviklingen af et coronapas går nu i gang, og det vil kunne bekræfte, at man er vaccineret. Støtteparti er bekymret for, om folk bliver presset til vaccination. Det skriver Ritzau 3. februar 2021. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix) Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Herunder er der flere punkter beskrevet i spørgeskemaet, som mere eller mindre giver en indikation på, hvad Roskilde Festival forventer bliver en realitet under festivalen.

»På det tidspunkt (når Roskilde Festival skydes i gang 26. juni, red.) forventer vi, at billethavere og frivillige bliver nødt til at kunne fremvise et officielt 'coronapas' eller tilsvarende dokumentation som en betingelse for adgang til festivalen. Folk, der forlader festivalområdet i løbet af festivalens dage, skal igen fremvise deres coronapas eller tilsvarende dokumentation som en betingelse for at komme ind på festivalområdet igen,« skriver Roskilde Festival og tilføjer:

»Når først folk har fået adgang til festivalområdet, fortsætter festivalen, som den altid gør. Folk vil kunne bevæge sig rundt uden begrænsning, der er ikke noget krav om siddende koncerter, social afstand, eller at man skal bære mundbind.«

Det vil sige, at Roskilde Festival ikke forventer krav om brug af mundbind eller begrænsninger på social afstand.

HVIS Roskilde Festival bliver en realitet – tager du gerne afsted, selvom der ingen krav om mundbind eller afstand er?

Derimod vil festivalen skabe et rum for folk, der ønsker at komme væk fra folkemængderne, så de stadig kan mærke Roskilde-følelsen og samtidig opretholde en afstand.

Det omfatter for eksempel storskærme på afstand af scenerne, så folk kan se koncerter uden at stå i store grupper.

Seneste officielle udmelding fra Roskilde Festival er kommet fra direktør Signe Lopdrup, som er lettet over, at der nu er spændt et økonomisk sikkerhedsnet ud under festivalerne af et politisk flertal på Christiansborg.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Roskilde Festival om den forventede plan, men det har ikke været muligt.