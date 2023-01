Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Roskilde Festival lukker sin avis Orange Press.

Det meddeler festivalavisens chefredaktør, Ronja Pilgaard, på sine sociale medier.

»Roskilde Festival lukker Orange Press. Intet er helligt i Festivaldanmark, der jo trods alt skal tjene nogle penge efter hårde år. Heller ikke landets mest læste dagblad,« skriver chefredaktøren.

»Roskilde Festival har derfor besluttet at lukke festivalavisen for at satse på mere digital kommunikation – og fordi de ikke tror på, at unge mennesker læser avis.«

Koncert med The Strokes på Orange Scene på Roskilde Festival 2022. Foto: Mathias Eis Vis mere Koncert med The Strokes på Orange Scene på Roskilde Festival 2022. Foto: Mathias Eis

Orange Press startede for 14 år siden i 2008, og Roskilde Festival nåede at lave 13 årgange af avisen, der udkom dagligt i en uge under festivalen. Der er omtrent 60 frivillige journalister, fotografer og tegnere tilknyttet avisen, der dækker festivalen.

Men til dette års Roskilde Festival vil Orange Press-avisen altså ikke længere være at finde.

»Det er naturligvis drønærgerligt,« skriver chefredaktør Ronja Pilgaard, der til daglig er journalist på Berlingske.

»Jeg tror på, at Roskilde Festival bliver fattigere uden Orange Press. Men med det sagt, så er jeg taknemmelig for at have fået lov at lave avisen i otte år.«