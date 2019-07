Ved en fejl er Roskilde Festival kommet til at hæve penge fra 3085 gæsters private konti.

Penge, der egentlig skulle være overført til de berørte, fordi de havde dem i overskud på den festivalskonto, der var tilknyttet chippen i deres armbånd.

Det skriver sn.dk.

Mediet har fået adgang til en sms, der fredag er blevet sendt ud til de berørte festivalgæster.

Heri lød det, at Roskilde Festival torsdag havde forsøgt at sætte resterende beløb tilbage på festivalgæsternes konti.

Det var dog ikke gået helt efter planen:

'Desværre er der sket en systemfejl, og vi har hævet pengene i stedet for at sætte dem ind. Det er vi rigtig kede af og sørger for, at fejlen bliver rettet hurtigst muligt,' lød det i beskeden.

Det er uklart, hvor mange penge der er blevet hævet ved en fejl

Til sn.dk forklarer festivalens divisionschef for handel, Lars Orlamundt, at han forventer, at fejlen vil være løst i løbet af dagen. Han beklager desuden de gener, fejlen måtte have medført.

Fejlen ligger i RF Wallet-systemet, som er Roskilde Festivals nye betalingssystem med chip.

Chippen sad på selve festivalarmbåndet, og hvis man havde overført penge til den virtuelle pung, kunne man betale med et enkelt bip af armbåndet, når man skulle købe mad og drikke.

7.000 festivalgæster valgte i år at benytte sig af chipsystemet, og heraf havde omtrent 5400 penge tilbage på kontoen, da festivalen sluttede.