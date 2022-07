Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Årets Roskilde Festival er officielt ovre.



Men det er arbejdet på både camping- og festivalpladsen langt fra.



Faktisk er en stor del af arbejdet først lige gået i gang søndag, da B.T. går rundt på de halvtomme campingområder.



Både i Øst og Vest-områderne, der udgør festivalens hoved campingpladser, flyder der flere steder med skrald, efterladte luftmadrasser, telte og pavilloner.

Der venter nu et enormt arbejde med at rydde det hele op for festivalen.



Tonsvis af affald skal fjernes efter de mange festende gæster.



Der venter ligeledes et stort arbejde forude inde på selve festivalområdet.



Her er arbejdet gået i gang med at pille alt fra madboder, toiletter og musikscener ned.



Endnu står den orangefarvede teltdug, som udgør den ikoniske Orange Scene, da B.T. var forbi søndag tidlig formiddag.



Men højtalerne, der for under et døgn siden lagde lyd til The Strokes, er allerede ved at blive pillet ned.



Det er dog ikke alle steder på Roskilde Festival, hvor der skal fjernes skrald i hobevis.



På campingområdet, der har navnet Clean out loud, har festivalgæsterne indvilget i at rydde op efter sig selv. Helt.



En skærende kontrast til de andre områder på udgave nummer 50 af Nordeuropas største festival.