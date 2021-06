Mens fodboldfans synger i gaderne, må festivalerne stadig holde lukket.

Roskilde Festival har i stedet valgt at afholde en minifestival under navnet Summer Days.

Torsdag åbnede de festivalportene, og musikchef Anders Wahrén er generelt glad for, hvordan de er kommet fra land – trods deres kamp mod corona og politikere.

»Jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra start. Der er jo altid lidt småting, der lige skal tilpasses. og det er jo en helt ny måde at lave det på for os. Det er en fin lille bonus at lægge det herinde (ved siden af Orange Scene, red.), så folk kommer forbi pladsen og bliver mindet om fraværet af festivalen og så kommer herind og får det, der nu var muligt,« fortæller han torsdag aften til B.T.

Hvordan opstod ideen med Summer Days?

»Det begyndte i marts som en plan b, da vi jo ikke vidste, hvad der skete med festivalerne. Så det startede som noget arbejde, vi håbede, vi ikke fik brug for.«

Hvordan har I oplevet det seneste halvandet år uden almindelig festival?

»Vi har i den grad savnet det. Både som arrangør, men også det fællesskab, vi har med de tusind frivillige, der er vant til at lave det og vant til at bruge tusindvis af timer om året på at gøre noget for andre. Både i kraft af at skabe et event, som andre har glæde af, men også at rejse penge, som vi kan bruge på donationer bagefter.

Så derfor har det været vigtigt at gøre sådan noget som det her for dem også.«

Første musiknavn torsdag, ML Buch, havde svært ved at trække det store publikum til scenen. Foto: Kristian Dam Nygaard

De største musiknavne er Suspekt, Tessa og Jung, men ellers er der mange 'ukendte navne'. Hvordan har I sammensat musikprogrammet?

»Vi har prøvet at ramme nogle af de navne, som vi synes måske skulle have haft deres opblomstring i den her periode, hvor vi har været lukket ned. Og så selvfølgelig med et par mere etablerede navne, der kan trække folk herud og også opleve noget af alt det andet.«

Cirka halvdelen af dagene er stadig ikke udsolgt. Hvad tænker I om det?

»Man vil jo altid gerne have udsolgt. Og det fik vi også hurtigt. På grund af ændring i restriktionerne fik vi så mulighed for at sælge lidt flere billetter. Men nu er der jo også gang i mange andre ting som EM, studenterfester og hvad ved jeg. Så at skulle genstarte et salg med en uges varsel er ikke nemt. Men vi havde i princippet udsolgt, så vi har været rigtig godt tilfredse.«

Summer Days. Foto: Kristian Dam Nygaard



Lige nu ser man jo masser af fodboldfans samlet på stadions og på gaderne. Hvad tænker I som festivalfolk? Undrer I jer ikke over, hvorfor I ikke også kan få lov til at lave kæmpe fester?

»Helt sikkert. Der er mange politiske beslutninger – og måske mest af alt fraværet af dem – der har været tankevækkende igennem det her halvandet års tid. Jeg synes, vi har råbt op, alt hvad vi kunne, om at vi havde brug for klare meldinger tidligere. Nu fik vi for en uge siden at vide, at der nu må være 5.000 samlet efter 1. juli. Det kan vi ikke bruge til noget, for nu har vi jo planlagt alt. Havde vi fået meldinger i bedre tid, havde vi også kunnet skalere op.«

»Lige nu fokuserer vi på det, vi trods alt kan lave, men det er klart, at vi sideløbende også arbejder på at få overbevist politikerne om, at vi skal i gang med lave nogle testkoncerter og events, så vi kan skalere op til efteråret og så køre i næste sommer i fuld skala.«

Summer Days afholdes 24.-27. juni og 1.-4. juli.