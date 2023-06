Det skulle være blevet meget nemmere at komme på Roskilde Festival.

De sidste par år har festivalen nemlig kørt med et nyt pladsbestillingssystem, der skulle sikre, at man kom let og elegant ind og fandt det bedste sted til sit telt.

Men de folk B.T. møder på festivalens første dag er langt fra imponerede over systemet.

»Vi var her klokken 14.00, som var det tidspunkt, vi havde booket til. Men de havde allerede lukket mange ind, der havde til senere tidspunkter, så vi fik ikke en plads der, hvor vi gerne ville,« fortæller Magnus på 24 år.

Han bor i West, som er den del af pladsen, hvor man stadig skal løbe ind på og finde en plads, i stedet for resten af Roskilde, hvor det er med reservationer, og man får anvist en plads.

»Det er et helt håbløst system,« fortæller han.

17-årige Tabi er på Roskilde for første gang med sine venner, og hun havde også problemer med systemet.

»Vi havde tid klokken 13, men vi kunne ikke se, hvor vi skulle have armbånd. Så vi kom først ind klokken 15.30.«

Det betød også, at da vennerne endelig nåede ind på campingområdet, var det småt med pladserne.

»Det er jo super nederen. Vi havde endda betalt for den tidlige indgang. Godt nok kun 50 kroner, men jeg ville da hellere have brugt pengene på en lækker burger.«

Tabi har derfor ikke mange rosende ord til overs for systemet.

»Det er bare virkelig ærgerligt, nu håber vi bare, vi kan finde et andet sted at være, « lyder det.

Også Marcus og Jens Christian på 24 år oplevede, at det var spildt at gøre brug af systemet.

»Vi kom på det tidspunkt, vi skulle, men de lukkede bare alle ind. Det var fuldstændig ligegyldigt. Vi skulle være kommet klokken 10. De tjekker slet ikke,« fortæller de.

Til B.T. fortæller Roskilde Festival, at de ikke er bekendt med, at folk er utilfredse med systemet.

Festivalen oplyser, at personen, der har ansvaret for adgang til campingområdet, ikke har hverken oplevet det eller fået henvendelser om det.

