Der er nu under tre måneder til årets Roskilde Festival, og corona-krisen hærger fortsat. En professor i infektionsimmunologi er bange for, at det ikke længere er realistisk med en stor musikfestival i slutningen af juni.

Det ene sports- og kulturevent efter det andet bliver aflyst – ikke mindst afholdelsen af EM i Fodbold i København – men i Roskilde holder man stadig fast i planen om at samle over 100.000 mennesker til musik og fest, når portene for årets Roskilde Festival er sat til at åbne den 27. juni.

Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet, er dog pessimistisk.

»Jeg tror ikke på, at festivalerne bliver til noget. Simpelthen,« siger han til B.T..

»Festivaler som Roskilde Festival har jo rigtig mange mennesker samlet meget tæt sammen under i forvejen nærmest kummerlige forhold. Man deler telte, toiletter og spiser sammen. Selv uden corona så skal man have et ordentligt immunforsvar de steder,« fortsætter han og påpeger, at mange af festivalerne desuden er internationale og derfor samler folk fra hele Europa, der kan bringe smitte med.

»Det første, som man lukkede ned, var jo netop store fælles forsamlinger. Det er desværre nok også det sidste, som man lukker op. Selvom Roskilde Festival først starter i slutningen af juni, så er det ikke tidsnok til at kunne afholde festivalen,« vuderer Jan Pravsgaard Christensen.

Han ser ikke en mulig løsning i fx at lukke færre gæster ind på festivalpladsen. For eksempel 30.000.

»De mennesker skal jo alligevel stå tæt, høre koncert og bo i telt.«

Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde er blevet forelagt Jan Pravsgaard Christensens vurdering og skriver i en mail til B.T.:

»Lige som alle andre følger vi udviklingen nøje og afventer en plan for, hvordan og hvornår Danmark skal åbnes igen. Det er ikke en optimal venteposition at befinde sig i for nogen, og vi håber stadig, at de tiltag, som myndighederne har igangsat, virker efter hensigten.«

Hun tilføjer:

»Men vi har også forstået, at myndighederne kan vurdere situationen nærmere i ugerne efter påske. Det er dem, vi må læne os opad - også i forhold til at vurdere risiko.«

Christina Bilde siger, at de har ansvar for at skabe en sikker og tryg festival for alle, og at planlægningen fortsat foregår i tæt samarbejde med myndighederne. Deres anvisninger er afgørende for, om festivalen gennemføres til sommer.

»Så vi holder fast i håbet og fortsætter planlægningen, mens vi afventer myndighedernes vurdering af situationen til sommer.«

Den 18. marts valgte man i Storbritannien at aflyse den engelske pendant Glastonbury.

Her forklarede Roskilde Festivalens Christina Bilde, at man ikke kan sammenligne de to festivaler direkte, da de bygger deres festivalplads op over meget kortere tid, end de gør i England.