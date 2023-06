Første gang skete det tirsdag aften - og nu er det sket igen.

Ticketmaster har fredag morgen været nede. Det bekræfter flere personer fra personalet på check in-stedet ved Roskilde Festival overfor B.T.

Enkelte gæster måtte sågar gå forgæves og give op på at få deres billet i første omgang.

»Det er noget, vi oplever. Der er mange, der har problemer med at logge ind på Ticketmaster her til morgen - og med at komme igennem til dem, når de så ringer,« fortæller to vagter ved check in.

Problemerne med Ticketmaster har heldigvis ikke berørt så mange, at det har ført til kødannelse ved check in-stedet.

Det forlyder, at de indledende problemer for kunderne med at få fat på Ticketmaster blev mere eller mindre løst, da de åbnede deres kundeservice kl. 10.

B.T. har været i kontakt med Ticketmasters direktør, Jakob Lund.

Han siger, at Ticketmaster ikke er nede, men at man oplever nogle problemer med at nulstille adgangskoder.

»Fans, der har brug for at downloade deres billetter, kan logge ind på Min konto,« siger han og fortsætter:

»Fans, der har glemt deres adgangskode, er i øjeblikke ikke i stand til at nulstille denne og bliver nødt til at besøge billetkontoret for at hente deres billet.«

Muligheden for at nulstille sin adgangskode skulle snart være tilgængelig igen, lyder det.

Ticketmaster sender en opdatering til B.T., så snart dette er tilfældet.