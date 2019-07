Årets Roskilde Festival blev en barsk omgang med tæt på en fordobling af voldssager og mere end en tredobling af voldtægter i forhold til sidste år.

Antallet af voldssager endte i år på 20 mod 11 sidste år, og nu advarer politiet om, at det skyldes et skred i nogle unge menneskers mentalitet.

'Baggrunden for stigningen er efter politiets opfattelse, at der hos nogle af festivalgæsterne har været en lavere tolerance i forbindelse med konflikter end i tidligere år. Episoder, som tidligere blev løst fredeligt, er i år eskaleret og har udviklet sig til vold,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det er især to slags situationer, der er gået galt i år, oplyser politiet til B.T.

»Vi oplever, at folk, der går igennem andres camp, bliver slået ned. Det er noget, vi bider mærke i, at der er kommet denne ret lave tolerance. At gå igennem andres camp bør ikke udløse en voldshandling.«

»Vi har også set lavere tolerance, hvis folk hopper ind foran i køen,« siger politiet, der også i den forbindelse har oplevet voldssager.

»Tidligere har folk måske heller ikke brudt sig om det, men så har man fundet en løsning verbalt. Vi noterer os, at der er sket det her skred,« lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Udviklingen kommer ikke bag på Ebbe Wendt Lorenzen, generalsekretær for Landsforeningen LIVSVÆRK, der blandt andet iværksætter forskningsprojekter for udviklingen af børn og unge.

»Det er en tendens i disse tider, at unge i forskellige grupperinger bruger vold som udtryksmiddel. Man ser eksempelvis iscenesatte slåskampe i folkeskoler. Hvor man før løste konflikter verbalt, ser man mere afstumpethed og mere vold, især i forbindelse med indtagelse af stoffer og alkohol,« siger han til B.T.

Han mener ikke, at man kan komme med et entydigt svar på, hvorfor udviklingen går den vej, men peger på flere forskellige mulige faktorer.

»Man ser i forskellige grupperinger – ikke kun blandt indvandrere på Nørrebro, men mange steder – at børn ned til 12 år er involveret i fællesskaber, hvor der er en meget primitiv og voldelig afregning, hvis man overskrider deres grænser,« siger Ebbe Lorenzen.

»Noget andet, vi er opmærksomme på, er de sociale medier, der er blevet så effektive til vidensdeling. Både hævnporno og overfald bliver delt, inden de unge når at tænke sig om, og når man ser sådan noget på Snapchat eller YouTube, kan det blive lidt cool og sejt at løse problemerne på den måde,« siger eksperten.

Han mener, at der skal gøres en målrettet indsats for, at udviklingen ikke eskalerer.

»I dette tilfælde, hvor man ser volden stige på Roskilde Festival, kan vi ikke sige med sikkerhed, hvad det er for nogle unge, det handler om. Det kan være en broget skare af det bedre borgerskabs børn, der kommer fra en tryg opvækst, og unge fra mere dysfunktionelle familier.«

»Jeg tror på – og det viser vores egne erfaringer – at hvis ikke myndighederne, altså skolesystemet og institutioner, blander sig, vil det accelerere i alle mulige miljøer. Unge er unge, lige meget hvilken opvækst man har fået, og har brug for retningslinjer fra voksne,« siger Ebbe Lorenzen.

Ud over den stigende vold viser politiets opgørelse, at Roskilde Festival blev ramt af 10 voldtægter mod tre i 2018.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Roskilde Festival.