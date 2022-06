Lyt til artiklen

Tirsdag morgen er der sendt dykkere i badesøen ved Roskilde Festival.

»Der er fundet noget tøj efterladt på kanten, og det gør, at vi ikke kan udelukke, at nogen er forulykket ude i søen,« siger Thomas Kristensen, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Det var ved 4-tiden i nat, at tøjet blevet fundet ved badesøen, og kort før kl. 8 lyder det:

»Vi har ikke fundet noget endnu derude, og vi håber heller ikke, at vi finder noget, men at vedkommende befinder sig et andet sted på festivalpladsen,« siger Thomas Kristensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Dykkere er stadig i gang, da B.T. taler med politiet, der i et stykke tid har været til stede ved den populære badesø.

»I første omgang har vi forsøgt at afsøge med termisk kamera, der kan afsløre varmeforskel, men det har ikke givet nogen indikationer på, hvor personen kan være blevet af. Derfor har vi rekvireret nogle dykkere, der er ude at gennemgå søen,« siger vagtchefen.

I forhold til det tøj, der er fundet, vil han ikke afvise, at det faktisk kan tilhøre flere personer.

»Det er lidt svært at afkode. Det kan både være en eller to personer,« siger Thomas Kristensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Opdateret kl 8.59:

Midt- og Vestsjællands Politi skriver nu, at efersøgningen er overstået:

'Vi har siden tidligt i morges gennemsøgt badesøen på Roskilde Festival med dykkere, efter at en festivalvagt fandt tøj på bredden. Dykkerne har ikke fundet personer i vandet, så vi er nu færdige på stedet,' lyder det på Twitter.

B.T. følger sagen.