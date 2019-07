»Hey, I skal lige høre en god historie,« lyder det pludselig, da B.T. kommer gående på stien op til Orange scene torsdag eftermiddag på årets Roskilde festival.

En 46-årig tysker iført blomsterkrans og stort, flot skæg har haft så god en oplevelse på festivalen, at han insisterer på at fortælle om den.

»Det er min 26. gang på Roskilde. Så i går var jeg lidt fuld. Ikke for fuld, men jeg tabte mit kreditkort,« fortæller den tyske festivalgæst, der hedder Olaf Pretht.

»Om morgenen var jeg bange. Jeg gik tilbage til boden, hvor jeg sidst havde brugt det til at købe en burger. Jeg spurgte ejeren, om han havde set mit kreditkort. Han havde fundet fem, men ikke mit.«

Olaf Preth fik at vide, at han skulle gå til ’glemte sager’-kontoret . At folk på Roskilde er venlige, og at ens ting dukker op.

»Så gik jeg på toilettet, derefter fejrede jeg den amerikanske nationaldag med mine amerikanske venner, og så hen til ’glemte sager’,« fortæller Olaf Pretht.

»Jeg sagde mit navn, og at jeg havde mistet mit kort. De havde fundet det, og det virkede stadig, så det var slet ikke blevet brugt.«

Han griner og tilføjer med et glimt i øjet, at han ellers er meget rig.

»De kunne have købt en Ferrari.«

Med historien om, at man altså sagtens kan få sit tabte kreditkort tilbage på Roskilde festivalen, uden at det er blevet brugt op af dem der finder det fortsatte Olaf Pretht videre ud på festivalpladsen.

Han bor i Camp Vienna, der fredag afholder en øl-badminton-turnering. Alle er velkommen.