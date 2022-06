Lyt til artiklen

»Det er totalt dumt det her. Der er jo ingen mennesker,« fortalte festivalgængeren Janus Ladefoged, da han som en af de første kunne spankulere ind på pladsen.

Som noget helt nyt har man forud for årets Roskilde Festival kunnet købe såkaldte Early Access-billetter, som for 40 kroner har givet adgang til pladsen fra klokken 10.

Lørdag klokken 10 blev de første 500 lukket ind. En halv time senere kom yderligere 500 ind. Og så fremdeles indtil klokken 16, hvor pladsen åbnede for resten.

Og det betød altså, at Janus Ladefoged og alle andre med disse billetter kunne skippe den kø, der de seneste år er blevet dannet flere døgn inden åbningen, så de forreste kunne sikre sig en god plads.

Men en anden gæst, som B.T. mødte på pladsen i år, havde siddet i kø noget kortere.

»Et kvarter! Det er skidenemt det her. Meget nemmere, end jeg troede,« siger han og sjosker direkte hen til sin centrale drømmeplads i West, som man normalt skal være have sovet i kø for at få.

Så heldig var dog ikke alle. For da klokken slog 16, og pladsen åbnede for dem uden billetter, mødte B.T. Caroline Helene Justesten, der var debutant på festivalen.

Hun troede ikke, det var nødvendigt at købe billet - og syntes egentlig, at det var noget pjat, at man skulle betale for at få lov at få en ordentlig plads.

»Jeg føler, at alt er uoverskueligt lige nu,«, siger Caroline Helene Justesten, mens hun kigger ud over de små græspletter, der er tilbage i området.

Generelt gik åbningen af Roskilde Festival dog mere gnidningsfrit end nogensinde, og det traditionsrige indløb, hvor tusindvis af mennesker stormer pladsen for at få en god plads, blev en amputeret omgang - til stor glæde for langt de fleste.

Til gengæld kunne ikke engang Early Entry-billetter forhindre det traditionsrige kaos, som opstod på vejene, da folk holdt i timelange køer for at sætte folk og gods af.

Også inde på pladsen opstod der problemer, da Roskilde Festival omkring klokken 16 blev ramt af tekniske udfordringer i det østlige campingområde, Camping Øst.

Her har folk på forhånd kunnet booke pladser på særlige områder, hvor der blandt andet er krav om stilhed eller gennemgribende oprydning.

De sidste folk skulle her have haft deres armbånd 15.55, så de kunne løbe ind på pladsen klokken 16.

Men det skete ikke. Først 16.20 blev lugen til armbåndskontoret åbnet.

»Derudover har de busser, der var bestilt til at tage gæster med armbånd på fra Roskilde Station, i stedet kørt gæster uden armbånd til et område i Øst, der ikke var gearet til at skulle håndtere den mængde påsætning af armbånd,« fortæller Roskilde Festivals divisionschef for Service og Sikkerhed, Henrik Bondo Nielsen, til B.T.

»Det betyder i praksis en længere ekspeditionstid, men det gode er, at alle dem, der skal ind på Camping Øst, de ved, hvor de skal hen og har en fast plads. Så ingen mister deres pladser.«

Men alt i alt virker det til, at gæsterne på årets Roskilde Festival hilser det nye køsystem mere end velkomment.