Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det bliver endnu dyrere, at rocke med ved Orange scene til Roskilde Festival 2023.

Festivalen har nemlig besluttet at hæve prisen for en partoutbillet fra 2250 kroner til 2400 kroner.

Dermed er der tale om en stigning på 150 kroner for en billet til en hel uge med fest og musik.

Roskilde Festival kan, hvis de får solgt lige så mange billetter som sidste år, se frem til en billetindtægt på 12.750.000 kroner.

Til P1 fortæller Roskilde Festivals vicedirektør, Christina Bilde, hvorfor man har valgt at hæve prisen igen i år.

Det sker, fordi inflationen rammer alle steder – også på billetpriserne til festivalen.

Dog fortæller hun, at billetten er 6,7 procen dyrere, end den var i 2022, og at inflationen er på 11 procent.

Man har derfor ikke valgt at gå efter en stigning, der følger den generelle prisudvikling.

»Vi har et ungt publikum, og det skal vi blive ved med at have. Og vi har vurderet, at prisen ikke skal være højere, hvis vi gerne vil være det ungdomskulturelle samlingspunkt, som vi har været gennem generationer,« fortæller hun.

Det er derfor et hensyn til publikummet, at man har valgt kun at hæve med de 6,7 procent i steder for 11.

Christina Bilde forklarer, at man i stedet vil finde andre måder at tilrettelægge den kommende festival og få pengene ind.

Roskilde Festival kunne mandag melde de første 16 navne til festivalen ud.

Her var hovednavnet danske Kesi, der skal spille sin første koncert på Orange Scene.