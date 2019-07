Kristina Witek gennemlevede mandag aften enhver forældres mareridt, da hun pludselig modtog et opkald om, at hendes søn var kommet til skade på årets Roskilde Festival.

Hendes søn, der er 18 år, var blevet overfaldet af en gruppe personer på campingområdet ’East’. Han fik flere slag i hovedet og et hårdt spark i nakken, da han faldt til jorden, og Kristina Witek smed straks alt, hvad hun havde i hænderne for at komme ham til undsætning.

Problemet var bare, at da Kristina Witek ankom til festivalområdet, måtte hun ikke komme ind.

»Jeg står foran indgangen, jeg har en søn, der er kommet til skade, sparket og slået i hovedet, og så bliver jeg nægtet adgang,« fortæller hun frustreret til B.T.

»Til at starte med siger vagterne, at de jo ikke ved, om jeg bare vil ind og feste. Jeg svarer dem, at jeg er ligeglad med deres festival, jeg skal bare ind til min søn,« fortæller Kristina Witek videre.

Hun beder vagterne om at få fat i noget personale, der kan følge hende ind til sin søn og tilbage ud igen, men det kan ikke lade sig gøre.

Kristina Witek fortæller, at der går en halv time, så ankommer politiet, men de kan heller ikke hjælpe. Så længe hun ikke har et festivalarmbånd på, vil man ikke lukke hende ind.

»Jeg begynder at skælde ud. Jeg har min far med, der siger, jeg skal slappe af. Jeg trækker vejret, går et par skridt i ring, og så ser jeg en lastbil, der er på vej ud af indgangen. Så er det, jeg løber forbi politi og vagter og ind på campingområdet,« forklarer Kristina Witek videre.

Hun når hen til sin søn, der er på vej til Køge Sygehus med ambulance.

Fredag, fire dage senere, er Kristina Witek stadig i chok. Hendes søn har pådraget sig en kraftig hjernerystelse og døjer med lidt ondt i nakken, men ellers har han det efter omstændighederne det godt, fortæller hun.

Det hun i dag er frustreret over er, at hun ikke kunne få lov til at komme ind til sin kvæstede søn.

»Jeg er ikke den eneste forælder, der kommer til at stå udenfor indgangen og ikke kan komme ind til sit barn, der er kommet til skade, fordi man ikke har et armbånd på.«

Hun tilføjer:

»Ja, jeg er en hønemor. Selvfølgelig skal man passe på sig selv, og Roskilde skal ikke stå til ansvar for, at der er nogle idioter, der vil banke nogle andre, men den er jo helt gal, når man ikke kan komme ind til sit barn, der er blevet sparket i hovedet.«

Dagen efter ringede hun til Roskilde Festivalen, men det hjalp ikke.

»Jeg spurgte til deres procedure omkring det her, men de mente ikke at have noget ansvar.«

Hun mener, Roskilde Festivalen bør stramme op omkring deres vagter og procedurer ved lignende situationer. Derudover er hendes søn formentlig færdig med at tage på Roskilde Festival.

»Vi har snakket om, at det nok er bedre med Vig festival, Langeland eller måske et sommerhus i udlandet, for ’East camp’ er et minefelt. Jeg ønsker ingen andre forældre kommer til at stå i den her situation,« slutter hun.

Kristina Witek har delt sin oplevelse på Facebook i et opslag der torsdag aften indtil videre er blevet delt over 500 gange.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Roskilde Festival.