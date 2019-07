15-årige Lara Abid fra Aarhus er for første gang på Roskilde Festival sammen med fem veninder. Men det er med meget få bekymringer.

For moderen Maria Abidi har nemlig sørget for det hele.

»Jeg ved godt, jeg er et curlingbarn. Det er en person, som bliver forkælet fuldt ud og får alt serveret på et sølvfad,« siger Lara Abidi.

Hun har fået sin festivalbillet, togturen fra Aarhus, den præ-opsatte lejr 'get a camp', alkohol, lommepenge og mad i stride strømme til lejren på moderens regning. En regning, der ender på 8-10.000 kroner.

Den seks mand store lejr fik også kørt deres bagage til Roskilde fra Aarhus af Maria Abidi. Hun henter også datteren på søndag, når festivalen slutter.

I de første to dage af warm-up-perioden boede Maria hos Laras mormor i Hundige.

Herfra kørte hun med varm mad, frosne køleelementer, isterninger, pavilloner og en spritny regnjakke.

Hun var dog nødsaget til at tage tilbage til Aarhus for at passe sin restaurant, men vender tilbage søndag for at hente Lara.

I midten 15-årige Lara Abidi (med kasketten) omringet af sine veninder.

Maria Abidi er enig i, at hun er en curlingmor. Men det er ikke nødvendigvis et problem, hvis man spørger hende.

»Curling har fået en negativ klang,« siger den 52-årige mor og fortsætter:

»Jeg gør det ikke kun for at servicere dem. Jeg synes, det er fedt at være en del af festivalen for dem. Jeg får glæde af at hjælpe mine børn og deres venner.«

Af samme årsag har hun også tidligere stået vagt ved Laras storebrors fester på hans efterskole. Så får man nemlig et ansigt på børnenes venner.

Gør man sine børn en bjørnetjeneste, hvis man er curlingforælder?

Derudover påpeger hun også, at Lara kun er 15 år, hvorfor det blandt andet var rart, at hun og veninderne havde en opslået lejr, når de kom frem.

Men gør du ikke Lara en bjørnetjeneste ved at forkæle hende på den måde?

»Det tror jeg ikke. Lara arbejder jo også på vores restaurant som tjener og er vant til at knokle. Hun starter også på efterskole efter sommerferien, og der får hun lov til at stå lidt mere på egne ben,« siger moderen.

»Men når børnene får en vis alder, så har de jo ikke brug for det længere,« slutter hun.

Selv ved Lara godt, at det er på lånt tid, og hvis moderen siger, at der bliver lukket for pengekassen, er hun overbevist om, at det nok skal gå.

»Jeg ville nok godt kunne tage mig sammen, men lige nu nyder jeg det bare også.«

Kan du få dårlig samvittighed på grund af, at du får alle de ting?

»Nej, det gør jeg ikke. Er det lidt ondt sagt? Det gør jeg ikke. Jeg synes, det er pisse dejligt. Jeg har en dejlig mor. En dejlig kvinde.«