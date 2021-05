»Jeg var også selvstændig under finanskrisen. Det her er langt værre.«

Mange virksomheder, der skulle levere udstyr og materialer til festivaler, er kommet i knibe, efter regeringen tirsdag lancerede en genåbningsplan, der betød, at festivaler måtte opgive håbet om at afholde sommerens festival.

Beslutningen vækker både forargelse og vrede hos brancheorganisationer.

»Regeringen har ikke lyttet til vores forslag. De er gået endnu mere restriktivt til værks, end hvad ekspertgruppen foreslog, og det virker lidt til, at de ikke rigtig har tænkt på os,« siger direktør i Zonic Music Søren Tvermoes, der lejer lys, scener og AV-udstyr ud til festivaler og lignende.

Hvad får det af konsekvenser?

»En ting er den manglende indtægt. Jeg har måttet tage andet arbejde for at få det hele til at løbe rundt. En anden ting, der muligvis er mere essentiel, er, at fagfolk med dygtige kompetencer er nødsaget til at tage andre job for at få en indtægt. De skal selvfølgelig have en indkomst, og jeg er bestemt ikke sikker på, at de kommer tilbage i denne branche.«

Kan I ikke gøre brug af hjælpepakkerne?

»Vi har fået kompensation, som har dækket noget af vores tab, men det store problem med kompensationspakkerne er, at man skal kunne dokumentere kontrakter, og dem har der ikke været ret mange af siden marts sidste år. Arrangørerne har jo ikke kunnet lave færdige kontrakter, da de også har været underlagt restriktionerne og uvisheden.«

Det siger genåbningsaftalen i forhold til festivaler I aftalen lyder det, at festivaler og større koncerter fra 21. maj til 1. august kun må have op til 2.000 deltagere opdelt i zoner med 200 i hver, mens de fra 1. august må have op til 5.000 deltagere i sektioner med 500.



»Jeg var også selvstændig under finanskrisen, og der troede jeg, at jeg havde prøvet det værste. Det fandt jeg så ud af, at jeg ikke havde. Denne her krise er langt værre for mig og andre selvstændige i branchen,« siger Zonic Music-direktøren.

Søren Tvermoes bliver bakket op af en anden direktør i branchen, Mikkel Rodkjær, der ejer Unistage og Pro Fox, som også udlejer tilbehør og materialer til festivaler.

»For vores vedkommende så vi frem til et rekordår i 2020. Det fik vi ikke. Derefter så vi frem til at få vendt skuden i 2021. Det får vi så heller ikke. Denne her gang synes jeg, at det er endnu mere frustrerende og endnu mere uforståeligt. Alle har fået mere viden om den her virus. Vi er kommet med realistiske forslag, ekspertgruppen og de, der har mest forstand på det, er kommet med forslag, og så vælger regeringen at blæse på det hele. Det gør mig irriteret.«

Han langer også ud efter regeringen kompensationssystem.

»Det er, som om regeringen ikke ser os som et rigtigt erhverv. Sidste år modtog vi kun kompensation for sommermånederne, da de mente, vi var et sæsonbetonet erhverv. Vi tjener penge sæsonbetonet, men vores udgifter er hele året rundt.«

Hvor mange penge mangler I at få udbetalt?

»Vi tabte 18,5 millioner i omsætning sidste år grundet corona, og vi fik to millioner i kompensation. Det siger vist en hel del.«

En anden, der må se millioner forsvinde fra sin virksomhed, er ejer af Nordic Rentals Torben Pedersen. Han leverer, ligesom de andre, udstyr og materialer til festivaler.

»Tabet sidste år lå lige i underkanten af 10 millioner. Jeg vil skyde på, at det bliver det samme i år. Jeg synes ikke, det er det værste ved det hele. Sidste år måtte vi fyre 30 ud af vores 70 medarbejdere. Det gør mig ked af det.«

»Det er branddygtige ildsjæle, der må se deres hobby smuldre. Det er ikke sikkert, at de kommer tilbage i branchen, og det tror jeg kommer til at skade kulturlivet på sigt,« udtaler Torben Pedersen.

B.T. har forsøgt at få et interview med kulturminister Joy Mogensen om kritikken. Det har ikke kunnet lade sig gøre.

I stedet har hun sendt dette skriftlige svar:



»I de forhandlinger skulle rigtig mange ting falde på plads, blandt andet at børnene kom tilbage i skole. Ingen havde forventet festivaler fuldstændig som før corona, men som kulturminister gør det utrolig ondt at se, at endnu en festivalsommer må opgives. Derfor handler det nu om at støtte den aktivitet, som heldigvis kan lade sig gøre.«

»Udover at en række mindre festivaler har givet udtryk for, at de vil blive gennemført, har regeringen i en ny sommerpakke foreslået afsat 315 millioner kroner til, at kultur- og idrætslivet kan få en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Det skal også gavne musiklivet, hvis der er opbakning til det blandt Folketingets partier.«