Hos Midt- og Vestsjællands Politi er man ikke synderligt imponeret over de bilister, der lørdag krydsede en bestemt strækning på Holbækmotorvejen.

Her har man nemlig af sikkerhedsmæssige årsager valgt at lave en midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen.

Det har man gjort, fordi der tidligere har været eksempler på festivaldeltagere, som har forvildet sig ud på motorvejen.

Men den hastighedsbegrænsning er der en stor del, som ikke vælger at følge.

I går mellem 10.43 og 16.03 registrerede politiet nemlig 8.194 biler, som krydsede stedet, og 925 af dem fik en bøde for at overskride fartgrænsen.

Det svarer til mere end ti procent.

Derudover var der 163 klipsager og to betingede frakendelser af kørekortet.

Én bilist kørte endda 158 kilometer i timen, og med reglen om vanvidskørsel var han altså to kilometer i timen fra at køre 100 procent over grænsen og få konfiskeret sin bil.

Gårsdagens tal imponerer langt fra politiet.

»Det er stærkt kritisabelt, må man bare sige. Vi nedsætter hastigheden af sikkerhedsmæssige årsager, og så duer det jo ikke, hvis folk blæser på det,« siger Maria Sander Hansen og fortsætter:

»Det er vi ikke særligt begejstrede for.«