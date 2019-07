Når mange mennesker er samlet, kan det ikke undgås, at nogle kommer til skade eller får brug for hjælp.

Det fortæller Roskilde Festivals sikkerhedschef Morten Therkildsen efter nattens ulykkelige hændelse, hvor en mand fik hjertestop under en koncert på scenen Gloria med punkbandet Amyl and the Sniffers.

Her har vidner til politiet beskrevet, hvordan den midaldrende mand befandt sig i den såkaldte moshpit, hvor festivalgæster med vilje støder ind i hinanden. Et fænomen der ofte opstår under musik i den hårdere genre.

Her forklarer vidnerne, at han pludselig faldt om på gulvet.

Heldigvis var festivalens medicinske beredskab med det samme til stede med en hjertestarter, og det lykkedes dem at genoplive manden, oplyser Roskilde Festival.

»Festivalens sociale workers har tilbudt psykisk førstehjælp til personer, der var med til at hjælpe manden på stedet,« tilføjer Morten Therkildsen til B.T.

»Festivalen et større beredskab bestående af læger, sygeplejersker, samaritter, social workers og værter, der kan håndtere alle typer situationer, og festivalen samarbejder tæt med myndighederne, der også er tilstede på pladsen.«

Efter behandling på stedet, blev manden kørt med ambulance til hospitalet. Fredag morgen var hans tilstand stabil, men han var endnu ikke ved bevidsthed, hvorfor man heller ikke kunne tale med ham og få hans identitet bekræftet.

Fredag eftermiddag kan Maria Sander Hansen, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, dog fortælle B.T., at manden er vågnet.

»Men han er ikke i en tilstand, hvor vi kan tale med ham eller afhøre ham,« siger hun.

Hans mobiltelefon, som han havde på sig, indikerer, at der formentlig er tale om en tysk mand.

»Vi har fået kontakt til nogen, der muligvis er hans venner fra festivalen, og de er ved at blive kørt ind til hospitalet for at identificere ham.«

Indtil dette sker vil politiet ikke gå ud med en alder på manden, som dog beskrives som værende midaldrende.