Landets statsminister dukkede endnu en gang op på årets Roskilde Festival.

Mette Frederiksen var nemlig for en kort stund både omkring Orange Scene og en bid mad i Foodhall, hvilket du kan se i videoen øverst.

Sidste år delte Mette Frederiksen ganske opsigtsvækkende ølbongs ud.

I år nøjedes hun dog med at hilse pænt og fredeligt på de andre festivalgæster ved området omkring Orange Scene – ledsaget af et større opbud betjente.

Efterfølgende fandt Mette Frederiksen sig et stille hjørne i et mindre selskab i Foodhallen ved Avalon Scenen.

Her stod flere betjente ligeledes rundt om madstedet for at beskytte statsministeren, hvilket politiets indsatsleder på stedet bekræftede overfor B.T.

Kort efter aftensmaden meddelte Mette Frederiksen selv på Instagram, at hun var smuttet for i år efter den første musikdag.

'Tak for i år, Roskilde. God fest,' lød det til et billede af Mette Frederiksen foran Orange Scene.

B.T. dækker hele årets Roskilde Festival - følg med i livebloggen HER.