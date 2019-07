For mange er Roskilde Festival lig med beskidt tøj, halvsløje rugbrødsmadder og en tømt konto, fordi alle sparepengene er brugt på øl.

Men sådan er det ikke for 17-årige Clara Frederiksen, der af sine veninder bliver beskrevet som 'Roskilde Festivals største curlingbarn'.

»Mine forældre har betalt for alt. Jeg tror ikke, jeg har betalt noget selv. Måske shampoo og balsam,« forklarer Clara Frederiksen og tilføjer:

»Teltet har de betalt, al maden har min mor bestilt på nettet, alkohol har de betalt, og de har givet mig penge. Jeg tror, jeg har fået 1.500 kroner,« siger Clara Frederiksen.

Men det stopper ikke her. Clara Frederiksen får nemlig også fragtet isterninger, rent tøj, mad og kogt vand til sine færdigretter af sine forældre.

Forleden kørte hendes far således fra sit hjem i Ballerup og til Roskilde Festival med en termokande med kogt vand, så Clara Frederiksen kunne bruge det til sin mad.

»I forgårs prøvede vi at finde noget, men der var ikke noget kogt vand, og så kunne han jo komme med noget til mig, så jeg havde noget,« siger Clara Frederiksen.

»Rugbrødsmadder er ikke lige så lækkert mere,« tilføjer hun.

17-årige Clara Frederiksen får alle udgifter til Roskilde Festival dækket af sine forældre. Vis mere 17-årige Clara Frederiksen får alle udgifter til Roskilde Festival dækket af sine forældre.

Roskilde-billetten har Clara Frederiksen også fået betalt, og således slipper den 17-årige billigt fra en uges festival. Hun ved dog godt selv, at hun har det lidt nemmere end de fleste.

»Jeg er rigtig rigtig forkælet, men det er godt for mine veninder, for de får også lidt,« siger Clara Frederiksen.

Nu er du på Roskilde Festival alene, er det ikke på tide, du så klarer dig selv?

»Det tænker jeg også selv, men mine forældre vil ikke rigtigt give slip på det, de vil godt støtte mig og sørge for, jeg er okay og i live og ikke sulter,« siger Clara Frederiksen og understreger, at hun fremover vil klare sig selv i højere grad.

Vil det så sige, at du næste år betaler alt på Roskilde Festival selv?

»Nu får vi at se. Jeg håber da, de stadig vil betale lidt af det, men jeg vil også godt selv gå på jagt efter gode ting.«

Clara Frederiksens mor, Camilla Dahl, ved godt, at hun er lidt af en curlingmor.

»Jeg er nok godt klar over det et eller andet sted, men når man efterlader sit barn første gang på en festival, så er man lidt overbeskyttende nok,« siger Camilla Dahl og bryder ud i et grin.

Er det ok, at forældre betaler alt for deres børn, når de skal på Roskilde Festival?

»Jeg ved godt, det er lidt fjollet,« tilføjer hun.

Camilla Dahl, der til daglig arbejder som bladchef, har haft travlt i dagene før og under sin datters festivalbesøg.

»Jeg bestilte mad over Nemlig.com til hende, jeg har pakket alle hendes ting sammen med hendes far, så vi kunne tjekke, hvad hun manglede, og jeg har handlet alle varerne ind til hende. Claras far har været i Harald Nyborg rigtig mange gange. Hun manglede alkohol, så måtte vi få fat i noget, og vi har kørt dem til Roskilde også,« forklarer Camilla Dahl.

»Det er faktisk lidt stressende,« tilføjer moderen.

Burde din datter ikke lære at klare sig selv lidt?

»Jo, det burde hun egentlig også, men så manglede hun tøj til Roskilde, og så bestilte vi noget til hende, og vi kommer nok også til at hente hende, hun bliver køresyg i bussen. Der er mange ting.« siger Camilla Dahl.

Hun indrømmer, at det nok ikke er meget, der kommer til at forandre sig på curlingfronten, så længe hendes datter bor hjemme.

»Lad os nu se, det bliver jo nok det samme, så længe hun bor hjemme. Hun skal ikke mangle noget, og så længe hun klarer sig godt i skolen, betyder det jo også noget,« siger Camilla Dahl.