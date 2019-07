Var det det? Den amerikanske rapper Travis Scott var slet ikke værdig til titlen hovednavn på årets Roskilde festival.

Kan du nævne tre hits fra den hypede amerikanske rapper? Nej vel.

Den 28-årige Travis Scott var natten til fredag sat til at være prikken over i’et efter en storslået aften på den legendariske Orange scene på Danmarks største festival, men hvilken omgang.

Kardashian-søsteren Kylie Jenners mand dukkede klokken lidt over et frem fra en røgsky. Der var godt fyldt på pladsen, men man skulle være hardocre fan for ikke at miste koncentrationen efter allerede de første par numre.

Travis Scott. Foto: Helle Arensbak Vis mere Travis Scott. Foto: Helle Arensbak

Travis Scott, der autotunet lød som en lidt kedelig udgave af Kanye West, piskede fremad i højt tempo med masser af attitude, klichéfyldte pistolskud og et par ’what up Denmark’ til massernes store begejstring.

Det var dog desværre som om, det i længden blev mere og mere ligegyldigt.

De færreste kendte hans sange, og selvom han egentlig holdt godt tempo, virkede det i længden som lidt spild af tid.

Mø havde forinden holdt en folkefest på samme scene, og så virkede det lidt som en mavepuster at få serveret en såkaldt amerikansk verdensstjerne til at punktere festen.

Travis Scott er berygtet for sine energiske livshows, men ikke engang de store moshpits blev det umiddelbart til.

De mest trofaste fans vidtste, hvornår der skulle lyses med mobiltelefoner, men hver gang det nærmede sig en fælleskabsstemning som under nummeret ’Antidote’ punkterede Travis Scott øjeblikket med på ægte hiphop-manér at forkorte nummeret.

Hans største hit ’Goosebumps’ blev serveret i en forkortet, undervældet fesen udgave, og da ’Sick Mode’ til sidst skulle sende publilkum til månen, nåede de aldrig længere end til Ringsted.

Travis Scott har helt sikkert været en af de dyreste kunstnere til årets Roskilde-program, men han var på ingen måder pengene værd.

Torsdag aften klokken 01:00 på Orange scene bør være den helt store fest, i stedet fik man en uforløst, skrabet hiphop-koncert, hvor der ikke var ét eneste fællesskabs-øjeblik, og hvor man kan undre sig over, hvordan faen Travis Scott kunne ende øverst på plakaten.