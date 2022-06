Lyt til artiklen

Ved den traditionelle åbning af festivalpladsen på Roskilde Festival gik noget helt galt.

Faktisk gik flere ting helt galt.

Traditionen er nemlig, at der er kapløb om at komme først hen til pitten foran Orange Scene.

Her bliver man så overdynget med champagne fra det crew, som står for at opbygge Orange Scene. Dernæst får man et par flasker til at fejre bedriften.

Hvis altså man er den første, der når stedet.

Årets vinder var Storm Jørgensen fra København. Men han skulle slet ikke have vundet.

For de personer, som var hurtigst, løb det helt forkerte sted hen.

I stedet for at løbe hen foran den store pitmur, så løb de hurtigste ind til inderpitten helt oppe foran scenen.

»Det er da fedt for mig. Jeg så de andre løbe det forkerte sted hen. Og så kun jeg se en masse personer stå og vinke her. Heldigt for mig,« sagde Storm Jørgensen til B.T.

Storm Jørgensen fra København vandt årets indløb til Orange Scene. Og blev badet i champagne. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Storm Jørgensen fra København vandt årets indløb til Orange Scene. Og blev badet i champagne. Foto: Jeppe Elkjær

Selvom han langt fra var den hurtigste, så var han den, som fandt det rigtige sted.

Her blev han badet i champagne i så stor stil, at hun kunne vride sin trøje og sine shorts efterfølgende.

»Nu skal jeg ud og finde min lejr og have armbånd til Post Malone. Og så skal jeg være fuld,« sagde han og tog en stor tår af en af de flasker champagne, han vandt.

Men det var ikke eneste brøler, som fandt sted ved sprinten mod Orange Scene.

Ud fra selve campingområdet blev der åbnet to porte, da klokken slog 17.00 onsdag, og sprinten begyndte.

Eller det var meningen.

For det var faktisk kun den ene port, der blev åbnet rettidigt.

Godt 30 sekunder måtte de personer, som havde taget opstilling ved den 'forkerte' port, vente. Og dermed var de reelt uden chance for at vinde.

»Det var også heldigt for mig,« kunne Storm Jørgensen konstatere efterfølgende, mens han stod omringet af pressen.

I forbindelse med årets sprint kunne det crew, som står for champagnefejringen også mane et rygte til jorden.

Man har nemlig aldrig kunnet vinde en billet til næste års festival ved at komme først.