Natten til fredag blev en mand pågrebet af politiet på Roskilde Festival, da han forsøgte at opsamle tissende kvinders urin.

Selvom manden, der er italiener, er kendt af politiet for at gøre noget lignende andre år, så er det ikke eneste tilfælde af mænd, der vil opsamle tissende kvinders urin.

Til B.T. fortæller festivalgæsten og journalist Julie Schoen, at hun selv har oplevet at blive kontaktet af en mand, der ville opsamle hendes urin, mens hun sad og tissede midt om natten.

»Det var for et par dage siden klokken to om morgenen, hvor jeg sad og tissede ved et tissehegn tæt på min lejr.«

»Der kommer en mand gående langs tissehegnet. Det i sig selv er mærkeligt, fordi folk altid plejer at gå langt væk fra hegnet, hvor folk tisser. Men ham her går helt inde ved hegnet.«

»Så kommer han hen til mig med sådan en bakke, man køber æbler i i supermarkedet og siger, at jeg bare kan tisse i den. Det var meget mærkeligt,« siger Julie Schoen.

Hun fortæller, at manden, der kontaktede hende, talte dansk. Hun vil samtidig anslå, at han var mellem 35 og 40 år.

»Han så lidt creepy ud. Men jeg må indrømme, at jeg i øjeblikket ikke tænkte så meget over det. Folk gør en masse mærkelige ting på Roskilde Festival.«

»Men det er sgu lidt creepy, når jeg tænker over det.«

Politiet oplyser i forbindelse med nattens anholdelse, at den italienske mand er en gammel kending. Han gjorde nemlig det samme i 2015 og på sidste års festival.

Om der er en forbindelse mellem de to mænd er ikke til at sige.

Midt- og Vestsjællands Politi kan dog oplyse, at den italienske mand fik en bøde på 1.000 kroner.