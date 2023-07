Et halvt år efter bruddet med eksmanden Marco Loughran, har kærligheden igen tilsmilet Jeanette Ottesen.

Den tidligere elitesvømmer og nuværende online coach har nemlig fået en kæreste ved navn Christian.

Det bekræfter hun overfor B.T., da vi møder hende som en af de nye ambassadører til Røde Kors' årlige arrangement under Roskilde Festival lørdag formiddag.

Og her havde hun altså taget kæresten med under armen.

»Han står lige derovre! Men han er bare med, han er ikke blevet vist frem,« forklarer Jeanette Ottesen.

»Det har han ikke lyst til endnu. Det kan være, vi kommer til det på et tidspunkt. Han skal også lige vænne sig til det hele, han er ikke vant i denne her verden.«

For udover, at hendes nye udkårne hedder Christian – og at han er 'så skøn og vidunderlig og en fantastisk mand' – så er der altså ikke meget mere at lokke ud af det nyforelskede par.

Heller ikke eksempelvis hvordan, de to har mødt hinanden.

»Det er en sjov historie, som jeg holder for mig selv,« slutter Jeanette Ottesen med et stort grin.