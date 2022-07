Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ibi Støving har i mange år været ambassadør for Røde Kors.

Men efter 2010, hvor hun mistede sin mor til kræft, har hun haft et særligt »ømt punkt« for det arbejde, som velgørenhedsorganisationens vågere gør.

»Jeg synes, de gør en ekstraordinær indsats i forhold til det sidste skridt i livet. Også for dem, der ikke har nogen – at der er nogle mennesker, der er villige til at sidde og følge dem på vej, det synes jeg virkelig er smukt,« forklarer hun til B.T.

Det gør hun, da vi møder hende til Røde Kors' årlige ambassadørmøde under Roskilde Festival.

Det er dog ikke en tjans for Ibi Støving selv at være vågekone.

»Jeg gjorde det sådan set med min mor, og det var så traumatisk, at det kan jeg nok ikke gøre en gang til, når det minder mig for meget om det,« lyder det ærligt.

»Det er meget, meget brutalt, når nogen dør i armene på dig, især når det er ens mor. Det tror jeg aldrig, man kommer helt over.«

Ibi Støving stod nemlig alene med at passe sin mor under hendes kræftforløb.

Så det »fuckede« hende op i den lange efterfølgende tid, at hendes mor var svundet bort lige der hos hende.

»Man skal være et specielt menneske for at sidde som våge uden at bryde sammen hele tiden. Det nytter jo ikke noget, at man sidder og græder, når man skal være der som støtte, og der vil jeg nok være lidt for grådlabil,« fortæller tv-værten.