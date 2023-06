Har du planer om at rende rundt på festivalpladsen i Roskilde denne onsdag, så kan det være en ganske god idé at væbne dig med solcreme.

Der kommer nemlig masser af solskin – som det også gælder om at nyde nu, før skyerne kommer.

Det fortæller meteorolog Martin Lindberg fra Danmarks Meteorologiske Institut.

»Det ser fint ud i dag. Der er en del skyer nu her fra morgenstund og til formiddag, men jeg regner med, at det klarer op frem mod middagstid. Og så bliver det solrigt i eftermiddag,« forklarer han.

På DMIs hjemmeside fremgår det, at UV-indekset onsdag kan komme op at ramme 6, hvilket placerer det lige på grænsen mellem 'moderat' og 'stor risiko' for solskoldning.

Når UV-indekset er mellem 3 til 6, vurderes intensiteten som 'moderat', mens den mellem 6 og 8 vurderes at være 'høj'.

Ud over solskin i eftermiddagstimerne, vil der også være en svag til jævn vind fra vest og nordvest, mens temperaturen kan komme op på mellem 22 og 24 grader.

I nattetimerne bliver vinden aftagende, mens det til at begynde med vil være klart vejr, som dog senere kan blive mere skyet.

Torsdag ændrer vejrbilledet sig.

»Torsdag, tror jeg, der kan komme lidt regn hist og her,« forklarer Martin Lindberg.

Han fortæller dog, at modellen endnu er lidt usikker – men hvis der kommer regn, bliver det ikke 'udbredt eller særlig meget':

»Det bliver også skyet. Der er muligvis lidt sol først på morgenen, men ellers skyet.«

Temperaturen bliver også lidt lavere – omkring 18 til 20 grader om eftermiddagen.

Også fredag ser ud til at blive præget af skyet og lidt køligere temperaturer, ligesom der også der kan falde lidt regn.

Årets Roskilde Festival varer fra lørdag 24. juni til lørdag 1. juli.