Efter Bob Dylans godnat-show tidligere, leverede Cardi B et brag af en koncert onsdag aften på årets Roskilde Festival. Desværre ville årets kvindelige hovednavn alt for tidligt i seng.

Det gjorde hun bare ikke. 26-årige Cardi B kom, så, sejrede og forsvandt så hurtigt igen.

Efter flere ugers spekulation om den amerikanske rapper ville aflyse sin koncert i Roskilde efter en lidt for omfangsrig bryst-operation, stod hun der pludselig.

Iført glitter Beyoncé-kostume, en hær af baggrundsdansere og et aggressivt flow, havde hun Orange scene i sin hule hånd, og det var fra første vers en stor fornøjelse at se den tidligere stripper vise, hvorfor hun for tiden er en af verdens største popstjerner.

Cardi B rappede sig til en kort fest på Orange Scene kort før midnat på Roskilde Festivals første aften onsdag den 3. juni 2019. Foto: Helle Arensbak Vis mere Cardi B rappede sig til en kort fest på Orange Scene kort før midnat på Roskilde Festivals første aften onsdag den 3. juni 2019. Foto: Helle Arensbak

Der blev twerket, kastet vand udover sig selv og rappet om, hvor meget hun elsker penge.

Det kan godt være, at Cardi B ikke havde helt styr på at udtale Danmark korrekt, at hun syntes der var lidt for koldt her i Norden, og man ikke kendte de fleste af hendes sange.

Cardi B var en kæmpe fest, hun holdt et fedt flow og der var decideret tale om en såkaldt ’bosslady’, der ikke gav en fuck og som sikkert rappede sig igennem alt fra ’Money’ til ’Finesse’.

Publikum rappede med, Cardi B var en perfekt booking til årets Roskilde festival, desværre var det alt for en kort affære.

Cardi B rappede sig til en kort fest på Orange Scene kort før midnat på Roskilde Festivals første aften onsdag den 3. juni 2019.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Cardi B rappede sig til en kort fest på Orange Scene kort før midnat på Roskilde Festivals første aften onsdag den 3. juni 2019.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Hendes største hit ’I like it’ kom i en alt for kort nedbarberet version – hvordan kan man stoppe en sang, når alle pigerne er godt i gang med at flyve op på skuldrene af drengene?

Først brugte hun de første minutter på at lade sin dj varme publikum op, og så skred hun igen efter kun trekvarter med et kort farvel. Hvem sagde afbrudt samleje?

Cardi B er formentlig ikke den billigste på festivalplakaten så godt gået at tjene en millionløn for små trekvarters opvisning.

Hun var sej, hun leverede trods et beskedent antal hits på cv’et, men forsvandt alt for hurtigt igen. Det må trods alt betegness som lidt af en skuffelse. Publikum var ingenlunde klar til at tage hjem.

Det gør hun næste bedre næste gang.