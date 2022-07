Lyt til artiklen

Lad det stå helt klart.

Enten blev du hele vejen, eller også skred du efter få numre.

For lad os bare slå fast med det samme. Det var super mærkeligt.

Jeg taler om koncerten med rapstjernen Tyler, the Creator som hovednavn på årets Roskilde Festival.

Inden du får grunden til, hvorfor det her på trods var en fremragende koncert, skal du lige have en historie.

For 11 år siden var Tyler som medlem af musikkollektivet OFWGKTA på Roskilde Festival første gang.

Og her så denne anmelder noget helt vildt.

Tyler havde kort forinden brækket foden og sad derfor i kørestol. Ikke godt for en frontperson i en musikgruppe kendt for sin høje energi.

Ind på scenen trillede han i sin kørestol. Få øjeblikke senere hoppede han rundt som en Bubbi Bjørn på den magiske drik på det raske ben.

Den vanvittige koncert blev afslutningsvis afbrudt, da Tyler stagedivede ned i det ellevilde publikum. Roskildes folk trak stikket.

Nu har du mødt Tyler, the Creator.

Så det bør ikke komme bag på dig, at fredag aftens koncert på Orange Scene var noget ud over det sædvanlige.

Tyler gik på scenen iført dynejakke, russerhue og shorts med en backpack på ryggen – bagskærmen viste et Alpeagtigt landskab med selve scenen fuld af planter som en slags stort buskads.

Og sådan blev det ved rent teatralsk under resten af koncerten. Fra det ene finurlige setup til det næste blev publikum forkælet med et musikalsk genis vanvid.

Tyler, the Creator. Foto: Amy Harris Vis mere Tyler, the Creator. Foto: Amy Harris

‘Lemonhead’ med sin højintense stemning, finurlige ‘Lumberjack’, fællessang på ‘See You Again’ og ‘Who Dat Boy’ og vild fest på 'I Thought You Wanted to Dance', inden 'Runitup' afsluttede forestillingen.

Hvis man skal sammenligne det med noget, så forestil dig Alices tur ned i kaninhullet bare foran Orange Scene med Tyler, the Creator.

Mærkeligt, smukt og uforudsigeligt.

Det var meget tæt på den perfekte karakter – hvis man altså overhoved blev, fordi det var for mærkeligt – men så skulle han have spillet et OFWGKTA-numre som 'Yonkers' – en stor personlig favorit – i sin fulde længde, og det havde pyntet, hvis han var klar over, han var på Roskilde og ikke ‘Copenhagen’.

Ellers var det helt genialt.