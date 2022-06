Lyt til artiklen

Badesøen på Roskilde Festival har alle dage haft ry for at være rigtig ulækker.

Med både ølrester, cigarretskodder, affald og måske endda efterladenskaber fra kåde festivalgæster, er det ikke ligefrem en wellnessoplevelse at springe i vandet.

Alligevel afholder det altså ikke festivalfolket for at tage sig en – nok tiltrængt – skyller i badesøen.

Det står klart, da B.T. mandag formiddag slår et smut forbi badesøen.

»Fred være med det. Så må vi tage et par piller, der kan få det væk,« lyder det med et grin fra 18-årige Willi Geist, der sammen med sine venner har fået en dukkert »for lige at vågne«.

Også kammeraten Rasmus Jarman tager badesøens ry med et gran salt.

»Der er også klamt alle mulige andre steder … vores camp, for eksempel,« fortæller han.

Faktisk giver han badesøens facilitet 7 på en skala til 10 – lige indtil han får en øl stukket i hånden: så lyder meldingen i stedet 10 ud af 10.

Gutterne er langt fra de eneste, der har dristet sig til et dyp i søen.

Mandag formiddag valfartede hundredvis af svedige festivalgængere mod et lille afbræk fra varmen – heriblandt 18-årige Asger Ege Frederiksen, der fik mere med end blot en nedkøling.

»Det er sgu da meget fedt … der er også damer,« siger han og fortsætter:

»Det kan godt være, man bader lidt rundt i lort og pis, men det er stadig meget fedt.«

Det er dog efter alt at dømme ikke den eneste gang i dag, at badesøens gæster bliver våde.

Alt tyder nemlig på, at Roskilde Festival mandag aften bliver ramt af et regnskyl af de helt store.