»Hvad fanden sker der for Roskilde Festival?« lyder det fra en utilfreds festivalgæst.

Forleden kom det frem, at en legendarisk madbod på Danmarks største festival er blevet tvunget til at ændre sit navn, fordi det var 'seksuelt ladet'.

Nu råber festivalgæsterne 'dobbeltmoral' og er trætte af endnu en krænkelseshistorie.

Spejdergruppen Vigge fra Roskilde har siden 1982 bestyret frikadelleboden 'Frikadiller'. Navnet var en stavefejl, men man valgte at beholde det. Lige indtil i år hvor de altså blev bedt om at ændre det fra 'Frikadiller' til 'Frikadeller'.

'Frikadiller' er blevet til 'Frikadeller'. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere 'Frikadiller' er blevet til 'Frikadeller'. Foto: Kristian Dam Nygaard

'Dobbeltmoral af værste skuffe,' skriver en Christina Rønne på Roskilde Festivals Facebook-side.

»I har nøgenløb og frisind på programmet, og så tillader I jer at kræve et skilt lavet om, fordi det er for seksuelt ladet. Vel at mærke et skilt, der har været til stede siden 1982. Min opfordring er: 'Boykot Roskilde.' Det er simpelthen for langt ude,' skriver en Martin Bruhn.

Kommentarerne fortsætter, og Roskilde Festival forsvarer sig med, at man har forsøgt at følge med tiden.

'Indrømmet. Diller er ret harmløst. Vores overvejelser var mere, om det var blevet lidt for tøhø-agtigt og måske unødvendigt i en madsammenhæng. Noget tyder på, at ikke alle er enige. Normalt ville vi tage en dialog med boden om den slags frem mod næste festival, men det glippede så her,' lyder det i et svar på Facebook, der fortsætter:

'Det er mega ærgerligt, når der er en bod, vi er glade for og har en god dialog med. Vi lægger os fladt ned, men holder fast i, det er vigtigt, at vi flytter os andre inklusive de udtryk, der bliver brugt på festivalen.'

Onsdag er der lang kø foran den nu berømte 'Frikadelle'-bod, der oplever flere sultne festivalgæster end normalt. Måske den store opmærksomhed bliver en gevinst på den lange bane?

»Det er helt vildt, så meget opmærksomhed vi har fået, og der er længere kø end tidligere, men vi er alligevel lidt bekymrede for vores brand. Hypen er jo hurtig væk, så hvad gør vi næste år?« lyder det fra madbodens talsmand, Jacob Geltzer.

Tirsdag aften fik de besøg af en repræsentant for festivalen, men det har endnu ikke ændret noget.

»De fortalte, at de var kede af, at der ikke havde været en dialog, men at deres beslutning var uændret,« fortæller Jacob Geltzer, der desværre ikke ser andre muligheder end at føje sig og komme igen til næste år med samme 'nye' navn.

»Det bliver vi nødt til. Festivalen er vores hovedindtægtskilde. Vi kunne godt sige 'rend os i røven', men det får vi ikke noget ud af. Så vi søger i stedet en ægte dialog.«

