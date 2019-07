En lille boks i hjørnet på toiletter overalt på Roskilde Festival har gjort en stribe gæster på festivalen nervøse.

Firmaet Godik er storleverandør af toiletter på årets Roskilde Festival.

Over alt på camping- og festivalområdet står Godiks toiletter. Det er i form af store bokse med træk-og-slip-toiletter af ti eller flere pr. boks.

De forskellige toiletter er også udstyret med lys - og udenpå kan man i lysdioder se om toilettet er frit.

Det er med andre ord nogle ganske avancerede toiletter, festivalens gæster kan besøge.

Der er dog en lille detalje på toiletterne, som har fået nogle besøgende og besørgende til at mistænke ubehageligheder.

I selve toiletboksen, lige til højre, når man åbner døren, sidder en lille boks med to huller.

Sådan ser den lille boks ud på toiletterne. Den er en censor, som tænder lyset. Foto: Kasper Riising

Nogle festivalgæster havde fundet et af toiletterne, hvor boksen, der sidder fast med elefantsnot, var revet op. I den fandt de, hvad der kunne minde om et kamera.

Det fik nogle gæster til at kontakte B.T., da de frygtede, at de blev filmet.

»Det var mine venner, der gjorde mig opmærksom på det. Og vi blev lidt skræmte, da vi frygtede, om det kunne være et kamera, som filmer folk.«

Det fortæller eksempelvis en 20-årig festivalgæst, som har taget billede på et toilet og lagt det op på et socialt medie, til B.T.

B.T. har undersøgt sagen og kan berolige eventuelle bekymrede gæster.

Her ses et toilet, hvor boksen er revet ud af væggen. Det var netop i sådan et tilfælde, folk frygtede, at de blev filmet. Foto: Kasper Riising

Ifølge leverandøren Godik er der nemlig ikke tale om et kamera.

Det er i stedet en censor, der tænder for lyset på toilettet og ikke et kamera, som filmer folk.

»Så folk kan være helt rolige. De bliver ikke filmet,« lyder det fra Godik, da B.T. spørger ind til den lille boks på toilettet.

Dermed kan folk med sindsro gå på toilettet på festivalpladsen.