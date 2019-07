Roskilde Festival forvandler fornuftige unge mennesker til små svin, og så er det faktisk også svært at vide, hvor man skal gøre af sit skrald.

Det fortæller en håndfuld unge festivalgængere, som B.T. har talt med.

Lørdag nat sluttede festivalen, og søndag klokken 14 skal den sidste gæst forlade området. Men kort før middag ligger der stadig et gigantisk oprydningsarbejde forude.

De fleste gæster har forladt campingområdet i ly af natten, og på pladsen triller tusindvis af tomme telte og ditto dåser rundt i vinden.

Se alle de vilde billeder i videoen herover.

Der er skrald. Der er rigtig meget skrald. Men kigger man nærmere på bunkerne, spotter man rundt omkring nogle enkelte unge mennesker, der er i færd med at pakke deres ting sammen.

Mængden af ting, de tager med sig, er dog meget forskellig. B.T. har talt med nogle af dem:

Anahita Mokhtaro, 18, og Liva Bernth, 18

»Vi skal i hvert fald have et telt med hjem. Det er simpelt hen så åndssvagt at efterlade telte. Mine forældre sover i området for campingvogne, så de kan tage vores ting med hjem for os,« siger Liva Bernth, mens hun og veninden Anahita Mokhtaro kæmper med en genstridig teltstang.

Anahita Mokhtaro, 18, Liva Bernth, 18 Foto: Nils Meilvang Vis mere Anahita Mokhtaro, 18, Liva Bernth, 18 Foto: Nils Meilvang

Omkring dem ligger der bunkevis af tomme flaske og emballage fra mad, vådservietter og alt derimellem.

»Det er lidt svært at komme til at rydde op i noget som helst. Det er et stort projekt. Vi prøver at fjerne noget skrald, men der er ingen poser til det, så man kommer ikke så langt. Det er lidt åndssvagt, de ikke har placeret flere skraldespande,« siger de to piger, inden de dog trækker en smule i land:

»Jeg må indrømme, det er lidt ubelejligt at gå og rydde alt det her op, når vi har boet 20 sammen i en lejr, og alle de andre er smuttet hjem nu,« siger Liva Bernth, inden Anahita Mokhtaro tilføjer:

»Det er lidt pudsigt, at man går og siger, man er så grøn (miljøbevidst, red.), og så smider man alt omkring sig. Især telte, som kan genbruges. Det er ren dovenskab.«

Jari Varde Andersen, 17 Foto: Nils Meilvang Vis mere Jari Varde Andersen, 17 Foto: Nils Meilvang

Jari Varde Andersen, 17

»Jeg har tænkt mig at tage mit telt med. Alt det der er umuligt, siger han og peger på skraldet omkring sig.

»Men teltet – jeg ved godt, der står en milliard telte, men hvis man bare tager ét telt, så er der jo et telt mindre, som andre skal rydde op.«

Roskilde Festival har forsøgt at komme skraldet til livs ved at oprette campingområder, hvor der er særlig fokus på renlighed, og hvor man ikke må efterlade sit telt. Dem er Jari Varde Andersen, der dog bor ude 'i smatten', begejstret for.

Sådan foregår oprydningen på Roskilde Festival Trin 1. Fælles opfordring Under hele festivalen har affaldsindsatsens frivillige været med til at opfordre festivaldeltagerne til at tage deres brugbare campingudstyr med hjem. Søndag den 8. juli møder mere end 300 af de frivillige ind for at opmuntre til dette en sidste gang og for at sortere i det, der alligevel er efterladt. Trin 2. Screening af camping Søndag den 8. juli vil hele campingområdet blive gennemgået, og farligt affald samt udvalgte fraktioner vil blive indsamlet. Det drejer sig om bilbatterier, små batterier, glasflasker og luftmadrasser. Trin 3. Telte tjekkes Når deltagerne har forladt campingområdet søndag klokken 14.00, tjekker festivalens sikkerhedsvagter alle telte igennem for, om der er mennesker i teltene. Derefter hiver de stænger og pløkker ud af teltet og lægger det ned. Trin 4. Til bunke Når alle telte er tjekket, sendes de store renovationsmaskiner ind. De skubber først alt det store affald sammen i store bunker. Herefter bruges en 'strandrenser', der samler det mindre affald i nogle lange rækker, som derefter kan grabbes og indsamles i de store bunker. Trin 5. Neddeling af affald. Herefter kommes alt affaldet gennem en meget stor maskine, en slags stor persillehakker, som neddeler affaldet.

Trin 6. Forbrænding Til sidst løftes alt affaldet op i containere og køres til forbrændingsanlægget Kara/Noveren i Roskilde. Dette arbejde er overstået inden for de første to uger. Så er vi klar til finoprydning, og det tager tid. Trin 7. Måneders håndpilning Når det grove arbejde er overstået, starter pillearbejdet. Alt skal samles op. Det typiske restaffald er cigaretskod, glasskår, metaldimser fra dåser, konfetti og kapsler. Kilde: Roskilde Festival

»Jeg var ovre i Clean out Loud i aftes, og der var sorteret skrald, og der lå måske to dåser på jorden. Og så bor jeg her, hvor der bare ligner lort. Det er megaklamt. Det er helt vildt, at de (Roskilde Festival, red.) siger, man skal rydde op derhenne, og så gør folk det. Hvorfor kan man ikke gøre det over hele pladsen?« spørger han, inden han selv svarer på sit retoriske spørgsmål:

»Det er jo festival. Så kan folk godt gå med en øl, og så smider de den bare, for det gør man bare, og der er ikke så mange skraldespande. Jeg gør det jo også selv. Her er en anden stemning,« siger han skamfuldt.

Malte Klingberg, 19, Pelle Vedsmand 21, og Jonas Dalhoff, 20

Knap så meget skam er der dog længere inde i området, hvor tre drenge sidder i hver deres campingstol blandt ødelagte telte, pavilloner og skrald.

Pelle Vedsmand, 21, Jonas Dalhoff, 20, og Malte Klingberg, 19. Foto: Nils Meilvang Vis mere Pelle Vedsmand, 21, Jonas Dalhoff, 20, og Malte Klingberg, 19. Foto: Nils Meilvang

»Vi tager vores anlæg med, ikke? Men ikke resten,« siger de og slår ud med armene mod et kæmpestort hjemmebygget musikanlæg på hjul.

»Jeg tror, kulturen skal ændres, før vi gør det. Og teltene skal være dyrere. De koster kun 80 kroner, og de er allerede ret smadrede og mudrede til, fordi det har regnet så meget. Det er jo ikke nogen, man ville kunne bruge andre steder end her.«

Men derfor kan I vel godt slå dem ned og smide dem i en container?

»Det er sgu egentlig rigtigt. Der er ikke så meget der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Folk skal kigge lidt indad. Vi er gode til at pege fingre og sige, hvad andre skal gøre,« siger Jonas Dalhoff, inden han pludselig springer op af stolen og begynder at bakse med sit telt.

»Ved du hvad, du har givet mig dårlig samvittighed. Jeg kunne godt overveje at gøre det nu. Jeg gør det sgu!«

I 2018 blev der (ligesom i 2017) brugt cirka 14.000 mandetimer på at finkæmme festivalområdet i forbindelse med den afsluttende oprydning.

Det kostede otte millioner at rydde op.

Beløbet dækker alle omkostninger til f.eks. leje af materiel og bortskaffelse af affald, oplyser Roskilde Festival.